Медики, которые работали с заражёнными COVID-19 пациентами, проходят ежедневное наблюдение

Источник материала: ОНТ

Медработники, которые находились в контакте с пациентами, заражёнными коронавирусом COVID-19, проходят ежедневное наблюдение. Об этом заявила во время брифинга Минздрава заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

Как отметила Едена Богдан, медработники, которые работают в средствах индивидуальной защиты имеют минимальный риск заражения.

Помимо этого, все медработники, которые являются контактами первого уровня, проходят тестирование на 1-ый, а также и 13-ый день.

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