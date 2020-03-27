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Медики, которые работали с заражёнными COVID-19 пациентами, проходят ежедневное наблюдение
27.03.2020 15:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Медработники, которые находились в контакте с пациентами, заражёнными коронавирусом COVID-19, проходят ежедневное наблюдение. Об этом заявила во время брифинга Минздрава заместитель министра здравоохранения Елена Богдан,
Как отметила Едена Богдан, медработники, которые работают в средствах индивидуальной защиты имеют минимальный риск заражения.
Помимо этого, все медработники, которые являются контактами первого уровня, проходят тестирование на 1-ый, а также и 13-ый день.
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Медработники, которые находились в контакте с пациентами, заражёнными коронавирусом COVID-19, проходят ежедневное наблюдение. Об этом заявила во время брифинга...
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