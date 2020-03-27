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В Беларуси не будут отменять мероприятия по празднованию 75-летия Победы
27.03.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 марта во время посещения предприятия «Белгипс» Президент Беларуси предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока ситуация в Беларуси проблемной не является, но некоторые негативные тенденции наметились.
Известны частные производства, где стали сворачивать работы и начали сокращения. Однако сейчас очень важно поддержать людей, сохранить рабочие места. В государственном секторе вопрос этот всегда держится на контроле, но и бизнесу также необходимо обратить внимание на проблему.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы в Беларуси продолжается. Запланированные мероприятия не отменяются.
Так что в негативном информационном потоке, которым сейчас пестрят мировые ленты, в нашей стране эта знаковая дата не затеряется.
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Новости Беларуси. 27 марта во время посещения предприятия «Белгипс» Президент Беларуси предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время, сообщили в...
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