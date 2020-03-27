|
В Испании - рекордное число смертей за сутки, коронавирусом заразились почти 9,5 тысяч врачей
27.03.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Испании, которая находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса, за сутки умерло 769 человек, сообщает
По данным Минздрава Испании, 27 марта число случаев коронавируса в стране достигло 64 059, сутки назад было 56 188.
Количество летальных исходов возросло до 4 858 (+ 769 умерших за сутки), выздоровели 9357 человек.
— Это правда, что сегодня зарегистрировано больше смертей, чем вчера. Но правда и то, что в процентном соотношении сегодняшний рост примерно равен сумме роста последних трех дней, и мы видим в этом явную стабилизацию, — заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
По его мнению, страна подходит к пику эпидемии. Карантин в Испании продлили до 11 апреля.
Среди инфицированных в Испании — 9444 врачей. Два дня назад
Первое место в мире по числу зараженных сейчас занимает США (86 012), в Европе — Италия (80 589).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Испании, которая находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса, за сутки умерло 769 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)