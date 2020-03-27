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В Испании - рекордное число смертей за сутки, коронавирусом заразились почти 9,5 тысяч врачей

27.03.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Испании, которая находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса, за сутки умерло 769 человек, сообщает El Mundo.


Фото: Reuters

По данным Минздрава Испании, 27 марта число случаев коронавируса в стране достигло 64 059, сутки назад было 56 188.

Количество летальных исходов возросло до 4 858 (+ 769 умерших за сутки), выздоровели 9357 человек.

— Это правда, что сегодня зарегистрировано больше смертей, чем вчера. Но правда и то, что в процентном соотношении сегодняшний рост примерно равен сумме роста последних трех дней, и мы видим в этом явную стабилизацию, — заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

По его мнению, страна подходит к пику эпидемии. Карантин в Испании продлили до 11 апреля.

Среди инфицированных в Испании — 9444 врачей. Два дня назад сообщалось о 5 400 заразившихся медицинских работниках. Кроме того, заражены 282 гражданских гвардейца и 172 военных.

Первое место в мире по числу зараженных сейчас занимает США (86 012), в Европе — Италия (80 589).

 
 
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В Испании, которая находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев коронавируса, за сутки умерло 769 человек.
 
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