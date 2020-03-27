На границе Украины со странами ЕС – очереди

gordonua.com Государственная пограничная служба Украины. 28 марта в пунктах пропуска на западной границе Украины значительно возросло количество граждан, которые пытаются вернуться домой, сообщилаГосударственная пограничная служба Украины.





"В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тыс. путешественников, это больше, чем вчера за все сутки, – 5,4 тыс. человек", – рассказали в ведомстве.





Речь идет о гражданах, которые прибыли на границу без собственного транспорта, уточнили в ГПСУ.





"Это затрудняет пересечение ими границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается скопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран", – отметили в ведомстве.





С пунктов пропуска украинцев забирают на транспорте, выделенном местными властями и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.





В ГПСУ рассказали, что в районе 12.00 только в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояло около 4 тыс. граждан, больше всего – более 2 тыс. – напротив "Краковца".





Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сказал "BBC News Україна", что массовый наплыв людей в пунктах пропуска наблюдается после заявления президента Украины Владимира Зеленского: 26 марта он сказал, что до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.









По словам Демченко, сегодня поток фактически увеличился в два раза. Он объяснил, что пересечение границы задерживается из-за обязательного измерения температуры и необходимости заполнить форму о добровольном согласии на самоизоляцию.





На 27 марта в Украине подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией.





По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 558 тыс., из них 25 251 человек умер, более 127 тыс. выздоровели.



