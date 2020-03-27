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Президент пообщался с коллективом Белгипса

27.03.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

На Белгипсе многие процессы теперь автоматизированы, но даже несмотря на диджитал-тренд в промышленности, важно, что это предприятие дало людям новые рабочие места.

Сегодня Президент пообщался с коллективом завода. Такой разговор - своего рода обратная связь. Для сотрудников важно понимать, как будет дальше развиваться их предприятие. Сейчас работы, заказов хватает и на внутреннем, и зарубежном рынках. Но люди все равно переживают, это объяснимо. Все понимают, абстрагироваться от того,  что происходит в мире, невозможно: события с коронавирусом влияют на экономику каждого государства.

Президент откровенно рассказал о том, что вся эта паника вокруг коронавируса не внесла корректив ни в его рабочий график, ни в принципе образ жизни. Александр Лукашенко не отказывается от рукопожатий, спортивные тренировки по-прежнему по плану, а младший сын Николай не пропускает школу. Медики говорят, детский иммунитет устойчив к инфекции, а вот в зоне риска люди пожилые. Всем ветвям власти особенно сейчас поручено проявить о них максимальную заботу. Ни один человек не должен быть забыт.

Желающих нагнетать ситуацию и зачастую искусственно сейчас предостаточно, особенно в интернете. В это непростое время легко поддаться волне страха. Глава государства ответил и на обеспокоенность, которая часто слышна из внешнего контура. Паника складывается вокруг продовольственной безопасности. Президент успокоил, что  продуктов хватит.

Президент пообщался с коллективом Белгипса


Так было всегда: в кризис кто-то остается в минусе, кто-то в плюсе. Отраслям нужно срочно думать, как удержаться на плаву,  и о том, какой будет жизнь после кризиса. Вопреки мировому тренду, устроить тотальный карантин многим сферам наша страна для себя четко определила - это не выход, уж точно таким образом закрыться от проблем не получится. И здесь только один рецепт - не сбавлять темп.

Хочешь - не хочешь, а все разговоры сейчас все равно вертятся вокруг коронавируса. Фокус внимания чаще смещен на негативные новости. Многие массовые мероприятия отменяются. А ведь впереди знаковая дата  - 75-летие Победы. Беларусь помнит и никогда не забудет подвиг наших героев, каждого  третьего погибшего, людей, которые ценой собственной жизни подарили нам мир и спокойствие. Память о них не затмят никакие события.

Сотрудники Белгипса сегодня рассказали Президенту о своей проблеме, она сложилась вне предприятия. Завод расположен в Гатово,  это в 30 минутах езды от Минска. Дорога из столицы на работу и обратно домой напоминает настоящий квест. Участок от МКАД до деревни Новый Двор слишком узкий, там часто бывают аварии. Попросили расширить пропускную способность дороги.

Президент пообщался с коллективом Белгипса

 
Теги: Минск
 
 
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На Белгипсе многие процессы теперь автоматизированы, но даже несмотря на диджитал-тренд в промышленности, важно, что это предприятие дало людям новые рабочие...
 
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