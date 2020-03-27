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ВОЗ: Самое главное - затормозить распространение инфекции, и у Беларуси это получается
27.03.2020 21:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Сейчас самое главное - затормозить распространение коронавируса COVID-19. И у Беларуси это получается, - такую оценку усилиям наших медиков дала Всемирная организация здравоохранения.
Здесь особенно подчёркивают профессиональный подход белорусского здравоохранения к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию. Среди прочего – это и раннее выявление случаев заражения, и отслеживание контактов, и изоляцию, а также оказание помощи пациентам.
Полную версию интервью с официальным представителем ВОЗ Маргарет Харрис смотрите в программе «Контуры» 29 марта.
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Сейчас самое главное - затормозить распространение коронавируса COVID-19. И у Беларуси это получается, - такую оценку усилиям наших медиков дала Всемирная организация...
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