ВОЗ: Самое главное - затормозить распространение инфекции, и у Беларуси это получается

Источник материала: ОНТ

Сейчас самое главное - затормозить распространение коронавируса COVID-19. И у Беларуси это получается, - такую оценку усилиям наших медиков дала Всемирная организация здравоохранения.

Здесь особенно подчёркивают профессиональный подход белорусского здравоохранения к реагированию на данную чрезвычайную ситуацию. Среди прочего – это и раннее выявление случаев заражения, и отслеживание контактов, и изоляцию, а также оказание помощи пациентам.

Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ (Женева): «То, что вы делаете в Беларуси на начальных стадиях, вы делаете правильно. У вас нет ни одной смерти, у вас есть выздоровевшие. И у вас достаточно квалифицированного персонала, чтобы помочь, тестировать людей и при необходимости их изолировать. Самая важная задача – затормозить распространение вируса, и у вас всё получается. Да, это кризис в сфере здравоохранения, но это не должно останавливать жизнь общества. И все в наших руках. Вы должны их мыть, дезинфицировать постоянно. Если вы это делаете после ванны, после работы с компьютером, перед едой, вирус вас не достанет».

Полную версию интервью с официальным представителем ВОЗ Маргарет Харрис смотрите в программе «Контуры» 29 марта.

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