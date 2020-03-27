Мировая экономика вошла в рецессию — глава МВФ

Источник материала: Вороновская газета





Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сказала Кристалина Георгиева.

МВФ рассматривает возможность использования превентивных кредитов для создания защитных механизмов на случай новых негативных последствий кризиса, а также выделения ликвидных средств. По словам Кристалины Георгиевой, организация получила множество заявок на выделение чрезвычайного финансирования в связи с последствиями коронавируса.

Георгиева посоветовала властям стран по всему миру как можно решительнее принимать экономические меры смягчения последствий пандемии.

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