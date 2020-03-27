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«По копейке со своей зарплаты». Президент отреагировал на просьбу помочь в расширении дороги в Гатово
27.03.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жизнь продолжается, и на «Белгипсе» строят планы, а хотят еще и дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И завод, и промзона в районе Гатово будут расширяться. А дорога слишком узкая – не справляется с трафиком. На просьбу помочь в расширении магистрали Президент живо отреагировал. Лично поучаствует.
Дмитрий Неборский, инженер-механик ОАО «Белгипс»:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но давайте вместе, я поучаствую. Идти надо постепенно. Я не вижу тут больших проблем с подъездом, что я приехал и там круговое движение это. Я не вижу больших проблем.
Вот по одному рублю, больше не надо. Может, кто-то богаче – больше даст. Соберем и сделаем вам дорогу.
Надо посмотреть и, может быть, сделать бетонной. Это навсегда бетонка. Мы уже увидели, что такое бетонка. Когда-то я заставлял своих: цемент девать некуда, а мы возим нефть, чтобы сделать асфальтобетон. Ну надо нашу бетонку строить.
Вон, вторую кольцевую сделали. Я иногда там проезжаю этот кусок. Слушайте, ну отдыхаешь: нигде ни трещинки, ничего. Поэтому здесь тоже можно сделать, завезти сюда, перекинуть завод, поставить возле дороги и на месте делать бетон, машину поставить, сделать. Если все это организовать быстро, можно сделать за лето эту дорогу.
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«По копейке со своей зарплаты». Президент отреагировал на просьбу помочь в расширении дороги в Гатово
Новости Беларуси. Жизнь продолжается, и на «Белгипсе» строят планы, а хотят еще и дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И завод, и промзона в районе...
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