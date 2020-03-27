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Лукашенко рассказал, что происходит на границах и куда поедут россияне в нерабочую неделю

28.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время общения с работниками предприятия «Белгипс» президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его волнуют Россия и закрытие границы из-за ситуации с коронавирусом. При этом президент отметил, что люди как ездили раньше через границу, так и ездят. Сюжеты показали на телеканалах ОНТ и «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— От России не закроешься, и мы не будем закрываться, — сказал Лукашенко. — Они попробовали закрыться.

Глава государства рассказал, что попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, вчерашнего генерала КГБ, «своими методами» посмотреть, что происходит на границе.

— Они с госсекретарем (Совбеза Андреем Равковым. — Прим. ред.) отправили туда группы. Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь.

Рассказал президент и о ситуации на границе с Польшей, которая также закрыла границы для иностранцев.

— В прошлые сутки, мне доложили, где-то 136 человек туда-сюда ходили. Карта поляка, поляки ходят туда-сюда, спекулянты эти торгуют каким-то тряпьем и каждый день перемещаются. Ну я понимаю людей, каждый живет как может. Но если поляки от нас закрылись, закрыли границу, и мы оттуда получаем эту беду, ну надо повременить. Я сказал, что вот предупредили. Мы их знаем, 136 или 146 человек, мы посчитали и видим, сколько перемещается, пограничники наши дают информацию. Дал команду: пошли туда — там торгуйте, пока вирус не закончится. Быстренько назад стали [возвращаться]. Нет, говорят, мы будем дома, — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что должен быть порядок, но надо понимать, что в этом глобальном мире нельзя закрыться.

Вспомнил президент и нерабочую неделю, которая предстоит в России.

— Я думаю, вот сейчас выходные эти. Куда россияне поедут? Они привыкли к нам больше всего ехать. Конечно, приедут к нам, в гостиницах будут жить, агроусадьбах. И слава Богу, они же приедут с деньгами. И куда им деваться? Мы не должны от них закрываться. Вот наши возможности, маленькие, но понемножку, нам не надо на горе людском зарабатывать, нам надо это пережить достойно, потому что у нас нет трубы и мы не печатаем доллары.

Лукашенко заявил, что не виновен в закрытии ресторанов и гостиниц, так как не он принимал такие решения. Он считает, что необходимо оказать поддержку туристической отрасли.

Напомним, все страны-соседки Беларуси закрыли границы для иностранцев. В России следующую неделю объявили нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса. Сегодня Минздрав Беларуси опубликовал список стран, после возвращения из которых нужно отправиться на двухнедельный карантин, в него входит и Россия.

 
 
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Во время общения с работниками предприятия «Белгипс» президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его волнуют Россия и закрытие границы из-за ситуации с...
 
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