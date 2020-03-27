ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко пообщался с коллективом предприятия «Белгипс»: о расширении дороги к заводу, коронавирусе, праздновании 75-летия Победы

27.03.2020 22:20 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко пообщался с коллективом предприятия «Белгипс»: о расширении дороги к заводу, коронавирусе, праздновании 75-летия Победы

Во время традиционного для поездок такого формата общения с трудовым коллективом Президент подробно высказал своё мнение об экономической ситуации в мире и её влиянии на Беларусь. При этом Александр Лукашенко подчёркивает: решения не должны приниматься на фоне паники и у нашей страны есть генеральная стратегия, и не на недели, а на месяцы и годы вперёд. Правильность этого курса подтвердит время. 

Спрашивали сегодня, впрочем, не только о макроэкономике и глобальной политике. Так, один из вопросов был, что называется, сугубо бытовым. В посёлок Гатово, большой промышленный кластер, ведёт всего одна двухполосная дорога из Минска. Те, кому каждое утро приходится стоять во внушительных пробках, просили у Александра Лукашенко решить «дорожный вопрос». 

Немало вопросов сегодня так или иначе основывались на самой горячей теме весны – это коронавирус. Экономика, политика, социальная сфера – вирус оказывает влияние на всё. Но не чрезмерно ли это влияние? Александр Лукашенко в общении с трудовым коллективом этой темы касался несколько раз. 

Затронули и вопрос скорого празднования годовщины Великой Победы. В юбилейный год страны закрывают свои границы, а ведь до 9 Мая – чуть больше месяца. Отправится ли Александр Лукашенко на торжества в Москву? И не отменят ли в Минске парад Победы? 

В завершение встречи от всего трудового коллектива завода «Белгипс» Президенту вручили зубра, само собой, из гипсового камня. Фигура в 15 раз легче живого символа Беларуси – 40-килограммовый подарок Александр Лукашенко пообещал разместить во Дворце Независимости. 

Подробнее смотрите в видеоинформации:


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время традиционного для поездок такого формата общения с трудовым коллективом Президент подробно высказал своё мнение об экономической ситуации в мире и её...
 
Новости дня
Новости
 
Константин Генич: «Смотрим чемпионат Беларуси! Потому что смотреть больше нечего» 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика