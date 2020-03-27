Лукашенко пообщался с коллективом предприятия «Белгипс»: о расширении дороги к заводу, коронавирусе, праздновании 75-летия Победы

Источник материала: ОНТ

Во время традиционного для поездок такого формата общения с трудовым коллективом Президент подробно высказал своё мнение об экономической ситуации в мире и её влиянии на Беларусь. При этом Александр Лукашенко подчёркивает: решения не должны приниматься на фоне паники и у нашей страны есть генеральная стратегия, и не на недели, а на месяцы и годы вперёд. Правильность этого курса подтвердит время.

Спрашивали сегодня, впрочем, не только о макроэкономике и глобальной политике. Так, один из вопросов был, что называется, сугубо бытовым. В посёлок Гатово, большой промышленный кластер, ведёт всего одна двухполосная дорога из Минска. Те, кому каждое утро приходится стоять во внушительных пробках, просили у Александра Лукашенко решить «дорожный вопрос».

Немало вопросов сегодня так или иначе основывались на самой горячей теме весны – это коронавирус. Экономика, политика, социальная сфера – вирус оказывает влияние на всё. Но не чрезмерно ли это влияние? Александр Лукашенко в общении с трудовым коллективом этой темы касался несколько раз.

Затронули и вопрос скорого празднования годовщины Великой Победы. В юбилейный год страны закрывают свои границы, а ведь до 9 Мая – чуть больше месяца. Отправится ли Александр Лукашенко на торжества в Москву? И не отменят ли в Минске парад Победы?

В завершение встречи от всего трудового коллектива завода «Белгипс» Президенту вручили зубра, само собой, из гипсового камня. Фигура в 15 раз легче живого символа Беларуси – 40-килограммовый подарок Александр Лукашенко пообещал разместить во Дворце Независимости.

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