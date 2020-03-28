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В Лиде под наблюдением медиков находятся более 100 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран

28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде под наблюдением медиков находятся более 100 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран

Под наблюдением лидских медиков сейчас находятся более 100 человек — это лица, прибывшие в регион из эпидемиологически неблагополучных стран: Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. Из списка уже исключен Китай, в интервью lida.gov.by рассказал главный государственный санитарный врач Лидского района Алексей Орачев.

Если у наблюдаемых появятся характерные симптомы, то скорая помощь доставит их в изолированный бокс отделения Лидской ЦРБ. В соответствии с  протоколом у них возьмут материал для анализа на коронавирус. Доставка биоматериала организована в РНПЦЭМ. В случае, если подозрения подтвердятся, лечение такие пациенты будут проходить не в Лиде, а в Гродно.

Также главный санитарный врач напомнил, что Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса, согласно которым все прибывающие в Беларусь обязаны самоизолироваться на 2 недели. Согласно документу, мера по самоизоляции не распространяется только на дипломатов других государств, сотрудников международных организаций, глав и членов официальных делегаций. Кроме того, самоизоляция не потребуется дальнобойщикам, членам экипажей воздушных судов, поездных бригад, иностранцам, которые следуют через нашу страну транзитом в свои государства и т.д

У дальнобойщиков же появилась своя карта остановок — в Беларуси определены АЗС, где разрешено останавливаться водителям фур. Сделано это с целью минимизировать их контакты. В Лидском районе таких АЗС две – на трассе М6 у д. Кенти.

Напомнил Алексей Орачев и про профилактику: обработку и мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, внимание к состоянию своего здоровья. С приходом весеннего тепла вероятность вирусного инфицирования снижается. В районе уже наблюдается спад заболеваемости гриппом, ОРИ и пневмониями.

 
Теги: Гродно
 
 
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Под наблюдением лидских медиков сейчас находятся более 100 человек — это лица, прибывшие в регион из эпидемиологически неблагополучных стран: Италии, Ирана, Южной...
 

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