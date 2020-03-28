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Экономист Ярослав Романчук написал обращение к Лукашенко в связи с арестом Сергея Сацука

28.03.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сергей Сацук. Фото: mediakritika.by

"Арест журналиста – это грязный скандал. Это удар по репутации власти и вас лично", - написал руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в своем обращении к Александру Лукашенко.

Публикуем без изменений обращение экономиста Ярослава Романчука к белорусскому президенту, размещенному в FB.  

"Обращение к А. Лукашенко

Сергей Сацук - главный редактор интернет издания «Ежедневника». Один из самых ярких белорусских журналистов. Он - настоящий борец за правду и справедливость, за честность в экономике и бизнесе. 25 марта его арестовали правоохранительные органы. Подозревают Сергея в получении взятки.
Сергей Сацук – не распоряжается чужими деньгами, т. е. он не чиновник, не политик и не глава общака. Он не уполномочен ставить подпись под документами, которые дают доступ коммерческим организациям к бюджетным деньгам дотациям, субсидиям и преференциям.

Сергей Сацук не входит в государственные комиссии по выдаче разрешений, лицензий и сертификатов. Он никак не связан с определением того, кому быть специмпортёром, кому получить дотации в рамках госзаказа, а кому осваивать деньги налогоплательщиков по государственным инвестиционным программам.
Сергей Сацук не входит в структуры, которые принимают решения по налоговым, таможенным, кредитным, земельным, имущественным льготам. Он не чиновник, не политик, не прокурор, не контролёр – никто из тех, кто влияет на процесс принятия решений по управлению государственными ресурсами, активами и собственностью.

Сергей Сацук – частный производитель нематериальных ценностей. Он предлагает нам информацию, факты, мнения и анализ того, что происходит вокруг. У него нет ни одного инструмента принуждения человека потреблять его товар, его услуги. Он работает на сильно конкурентном, открытом рынке. Он не получает ни копейки дотации из бюджета. В отличие от государственных СМИ он не может заставлять школы, бюджетные организации организовать подписку на свой интернет ресурс. Более того, в Беларуси Сергей Сацук, как и практически все независимые, частные СМИ работают в режиме жёсткой дискриминации и нарушения конституционного принципа равенства условий хозяйствования.

Сергей Сацук выполняет важнейшую для страны функцию. Он проводит расследования государственных программ, проектов и планов. За свои деньги, на своих ресурсах, на свой страх и риск. Он готов отвечать за написанное и сказанное. Он делает то, за что мы, налогоплательщики, платим очень большие деньги для десятков контрольных органов, восьми спецслужб, депутатов и прокуроров. Он по сути дела, является информатором, глазами общества, руководства страны и его силовых органов (whistleblower) о тех безобразиях, которые творятся при распределении и управлении государственными ресурсами и активами. Именно на выполнение этой задачи бюджет выделяет сотни миллионов BYN-рублей на государственные СМИ. Сергей Сацук и его команда не получают ни копейки денег налогоплательщиков, а выполняют функцию глаз народа гораздо качественнее.
И вот Сергей Сацука задержали. Официальная причина – якобы брал взятку. Абсурдность такого предварительного обвинения очевидна. Как очевидно и то, что некоторые люди пытаются полностью зачистить информационное поле, закрыть рот тем журналистам, которое хотят жить в честной, справедливой, свободной стране.

Самое время вмешаться непосредственно Александру Лукашенко. Без него в этой стране даже директора предприятия назначить не смеют. А тут… Минздравгейт, сахарная мафия, деревооборабатывающий, целлюлозный скандал, всеохватывающая коррупция в сфере телекома, вопиющие безобразия в целлюлозной и бумажной промышленности – Сергей Сацук писал честно, открыто и смело – призывал к законности, справедливости и защите интересов обыкновенного человека. Ему за его работу КГК, КГБ, МВД, Совбез, ОАЦ должны премию выписывать, а получилось… Кто-то очень влиятельный хочет надолго упрятать Сергея за решётку. Кто-то, кто получает огромную выгоду от белорусского номенклатурного схематоза.

Александр Григорьевич, в далёком 1994 году вы обещали нещадно бороться с коррупцией. вы обещали её победить. Она, как многоголовая гидра, оказалась очень сильной. Сергей Сацук на свой страх и риск также борется с коррупцией. Со своим скромным ресурсом. Рискуя своей жизнью и благополучием своей семьи. Арест журналиста – это грязный скандал. Это удар по репутации власти и вас лично. В условиях борьбы с коронавирусом, когда внимание людей к медицинской, фармацевтической проблематике чрезвычайно обострено, арест журналиста, который публично задавал вопросы о коммерческих делишках в этой сфере, это очень плохой сигнал обществу и бизнесу. Люди могут простить ошибки. Все люди ошибаются. Но люди не простят изнасилования справедливости и морали. Именно так можно охарактеризовать заключение под стражу журналиста Сергей Сацука. Если не защитить Сергея, то схематозники сдадут вам, Александр Григорьевич, с потрохами. Ибо они служат не отечеству, а бабкам, большим бабкам, которые они зарабатывают за счёт других".

 
 
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"Арест журналиста – это грязный скандал. Это удар по репутации власти и вас лично", - написал руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук...
 
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