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Лукашенко пообещал защитить от увольнений «в трудное время»

28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внедрять новые технологии в строительство, пересмотреть нормативную базу и в непростое время сохранить коллектив – главные темы, которые озвучил Александр Лукашенко сегодня во время посещения предприятия по выпуску строительных материалов. Президент ознакомился с производством, а затем встретился с трудовым коллективом. Подчеркнул, что, несмотря на панику вокруг коронавируса, он открыто встречается с работниками предприятия, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Единственное предприятие в Беларуси, которое производит гипсокартонные листы и плиты, работает меньше года. Завод придерживается европейских стандартов. Александр Лукашенко 10 лет назад проводил ревизию строительной отрасли. Тогда изменили устаревшие нормы и законы. Сейчас время вернуться к этой теме.

«Тратили огромные деньги, как в сельском хозяйстве. Строили железобетонные коровники, считали, чем толще, тем лучше. Оказалось, нет. Стены не нужны, даже у нас, в северной стране. Много сделано, но есть еще проблемы, которые мы создаем», – сказал Лукашенко.

Смесь, которая по консистенции напоминает взбитые белки, только из гипса, используют вместо традиционной штукатурки. Получается дешевле, а звукоизоляция лучше. Александр Лукашенко лично протестировал новую технологию. Для этого нужна только гипсовая смесь и строительный миксер. Президент поручил, такой мобильный вариант больше использовать строительным организациям.

На предприятии планируют запустить линию по переработке тетрапаков и макулатуры. Для этого по городу установили специальные контейнеры. За старыми книгами могут приехать и на дом.

После Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия. Говорили о коронавирусе, о финансовом кризисе. О том, что многие страны отправили людей на карантин, а производства остановили. Президент пообещал работникам, что белорусы пострадать не должны, как бы ни складывалась ситуация. Это повторил и руководителям предприятия.

«Если только хоть одна частная компания выбросит на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли будет существовать в Беларуси. В трудное время людей надо сохранить. Пусть в кармане у себя, в сейфах пороется и поддержит свою компанию. Где-то будет тяжело, пусть последним поделится, но людей на улицу не выкидывает», – сказал Лукашенко.

Президент также заявил, что из-за коронавируса Беларусь не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы. Для страны это святой праздник.
После встречи сотрудники завода подарили главе государства статуэтку зубра ручной работы. Сувенир выполнен из цельного гипсового камня белого цвета и весит 41 кг.



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Президент Беларуси посетил предприятие, где производят гипсокартонные листы и плиты, и пообщался с работниками.
 
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