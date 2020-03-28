Хочу помочь тем, кто спасает белорусов от коронавируса. Как это сделать?

Источник материала: Tut.by

Людям и учреждениям, которые во время коронавируса спасают белорусов от COVID-19, тоже может понадобится помощь. Для тех, кто хочет поддержать медиков и не знает, как это сделать, наша простая подборка.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Шаг 1. Помочь больницам

На днях у Министерства здравоохранения появился специальный благотворительный счет. На собранные деньги, рассказали в ведомстве, закупят оборудование для лабораторной диагностики COVID-19, диагностические наборы, защитные средства, лекарства.

Счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства, по согласованию с Минздравом, будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190 263 723.

По данным на 9 утра 27 марта, на рублевом счете Минздрава было 551 944 рубля 37 копеек, на валютном — 16 тысяч 122 евро 47 центов. Среди тех, кто уже помог белорусские ИТ-компании Currency.com, Melsoft, Easybrain и Vizor Games, ООО «ГРИНрозница», Mark Formelle , А1, Альфа-Банк.

Можно помогать и отдельным медицинским учреждениям, которые работают с больными коронавирусом, а также контактами первого и второго уровня. Причем, больницам не только из Минска, но и из регионов. Так, например, сделали мы — портал TUT.BY. 10 тысяч рублей мы перечислили на счет Гомельской городской клинической больнице № 1. Еще 20 тысяч рублей отправили на благотворительный счет Минздрава.

Для простоты — вот список медучреждений , которые можно поддержать.

Шаг 2. Помочь Красному Кресту

Есть возможность помочь и Белорусскому Красному Кресту. Они вместе с платформой ИМЕНА собирают деньги на средства защиты для 15 000 соцработников, медсестер и волонтеров, которые во время эпидемии помогают пожилым людям на дому.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На закупку нужно 442 838 белорусских рублей. Кроме того, чтобы проект работал постоянно, деньги собирают на оплату координатора проекта, логиста, бухгалтера и другие обязательные расходы Красного Креста. Еще 1500 рублей нужно для распечатки листовок с базовыми правилами предосторожности для пожилых.

Общая сумма к сбору — 469 791 белорусских рублей. Сюда включены расходы по смете и комиссия платежной системы web-pay (22 371 белорусских рублей). Деньги собирают с 23 марта 2020 по 23 июля 2020.

Чтобы подробнее узнать, как помочь, нажимайте сюда .

Шаг 3. Помочь бабушке из соседнего подъезда

И еще, не забывайте, что не всегда помогать можно только деньгами. Порой поступки важнее рублей. Оглянитесь вокруг. Возможно, поддержка нужна кому-то из пожилых людей, живущих рядом с вами. Вот вам отличный пример Юлии из Минска. На днях она оставила у входа в подъезд трогательную записку с обращением к пожилым соседям. «Если вам тяжело или страшно сходить в магазин или аптеку — я могу сделать это за вас в свободное от работы время совершенно бесплатно», — предложила она.

— Рада помогать людям, — рассказала TUT.BY Юлия. — Все чаты кипят, везде пишут, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с плохим иммунитетом. В ближайших магазинах я вижу пенсионеров — им тяжело сумки носить. Поэтому мне пришла в голову идея помочь, здесь рядом магазин и аптека через дорогу.