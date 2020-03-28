Возможно, лето мы проведем дома. Рассказываем, как без опыта сделать грядки и вырастить урожай

Источник материала: Tut.by

Из-за коронавируса весну и, возможно, лето белорусы проведут дома. Отдых на море придется отменить, но если у вас есть дача или родительский дом в деревне, отпуск можно провести с пользой, с азартом и «зожно». Для этого нужно лишь отдать часть газона под грядки. Как это сделать новичкам, мы спросили заведующего лабораторией технологических исследований РУП «Институт овощеводства» Мечислава Степуро. Сколько и чего надо сажать прямо сейчас — в материале.

В моей семье 3−4 человека. У нас есть дом в деревне или дача с газоном. Часть участка хочу переделать под грядки. Чего и сколько можно посадить, если я в огородничестве пока ничего не понимаю? — Стандартный набор овощей навязать не могу, у каждого свои вкусы, поэтому импровизируйте. Как вариант: посадите по 8 квадратных метров помидоров и огурцов, по 5 — моркови, перца, свеклы, кабачка. Капусты — 10 «квадратов», картошки — 15, зелени — по 2 на культуру, столько же — на салат. На землянику выделите 5 квадратных метров, на клубнику — 7. Эти растения будут давать плоды уже в этом году. Смородина ягод не даст, а вот малину вдоль забора «квадратах» на пяти посадить можно. Разделите огород на участочки и определите, где какая культура будет расти. Большие площади новичку брать не стоит: вы их не одолеете. Сначала надо наработать какой-то опыт, не всё сразу получается.

Хорошо, с набором культур определились. Что нужно делать прямо сейчас, чтобы все успеть вовремя? — С размерами грядок вы определяетесь исходя из того, что и в каком количестве будете сажать. Квадратики под грядки надо перекопать прямо сейчас, можно и прокультивировать. Посмотреть, есть ли в земле проволочники, хрущи, кроты, муравьи. Там, где был дерн, для них очень хорошая среда. В зависимости от обнаруженных вредителей необходимо подобрать препарат (например, «Престиж») — их в садовых магазинах достаточно — и строго следовать инструкции по применению. Далее я бы посоветовал отобрать пробы почвы и сделать агрохимическую характеристику участка. Потому что урожай зависит от этой характеристики. Если почва, к примеру, кислая, то урожай будет никудышный. В зависимости от показателя ph почвы в нее нужно будет внести определенные удобрения, микроэлементы и другие препараты. Если внести больше, чем рекомендовано, то некоторые растения этого не перенесут. Затем внесите перегной или соломистый полуразложившийся навоз — ведро перегноя на метр квадратный. Ведь если земля была пустая, туда надо занести не только органическую, но и микробиологическую активность. После этого можно сажать ягоды: землянику, клубнику, малину. А в квартире уже сейчас можно высевать семена для получения рассады перцев, томатов, огурцов. Можно и кабачок, тыкву — семена не будут вырывать скворцы и вороны, и потом надо будет меньше полоть. В мае — начале июня перекопайте грядки еще раз и сразу же сажайте овощи и зелень.

О рассаде — поподробнее! Я хочу вырастить огурцы и помидоры. Какие семена выбрать новичку? Как ухаживать за рассадой? — Начинающим надо сделать ставку на низкорослые детерминантные томаты, можно и высокие, лучше взять несколько сортов. И берите нашу, белорусскую, селекцию. Семена дешевле импортных, а растения не требуют нежной технологии выращивания. Поэтому, чтобы особо не напрягаться, берите наши сорта: кустовые — «Ранний 310», «Изумруд», «Агат», «Пралеска», «Девиз», «Пожар»; высокорослые — «Комфорт», «Вежа». Последний — самый лучший сорт, вылизанный, над ним работали 5−6 институтов. Плод мягкий, приятный, не такой кислый, внутри нет белой сердцевины, что зубы сломать можно. Томата можно взять несколько сортов: один низкорослый (чтобы получилось 5−6 ростков) и два высокорослых (чтобы было штук по 10 кустиков). Огурцы хорошие — наши белорусские («Малыш», «Верасень»). Купите семян 50 (на пакетиках написано, сколько внутри семян). Семена посадите в контейнеры или ящики, накройте пленкой, поставьте в теплое светлое место. Из ухода потребуется только полив — по мере необходимости. Следите, чтобы почва не была сухой.

А сколько семян остального купить? И когда все это дело сажать в огород? — Возьмите по пакетику семян на культуру. Можно взять больше — бывает, семечка не взойдет. Картофель сажайте из расчета одна штука на 30 сантиметров в ряду. Перед посадкой можно внести минеральное удобрение (например, наше белорусское «Тезоро» либо другое гуминовое). Вносить надо под граблями, чтобы зарывать не глубоко, а поближе к корневой системе растений. Огурцы обычно высевают в открытый грунт на Миколу (22 мая), но до 14 июня бывают заморозки, поэтому рассаду можно посадить в начале июня. Укройте огурцы пленкой или спанбондом (при поливе пленку надо будет поднимать и потом снова укладывать). Все остальное, включая рассаду томатов, тоже можно сажать в конце мая — начале июня, только картошку пораньше. На всех пакетиках с семенами указан календарь высадки. Если часть рассады получилась хиленькая — ее лучше не сажать. Надо стараться, чтобы рассада была равномерная, а то будут трудности в обработке. Низкорослые помидоры нужно сажать спереди, с южной стороны. Высокорослые — за ними. Если наоборот — высокорослые будут затенять низкорослые.

А как ухаживать за растениями? — После посадки надо вносить подкормки, раз 4−5. Первый раз — когда у растений появится 2−3 листа. Загонять удобрения эффективнее через лист (опрыскиванием), но можно и через полив. Все нужно будет поливать. Если почва суглинистая, водоудерживающая способность ее высокая, водопроницаемость — средняя, поливать можно 1−2 раза в неделю. На супесчаных и песчаных почвах — по-другому. Водоудерживающая способность этой почвы слабая, а водопроницаемость — высокая, поэтому поливать придется чаще.

Ну и еще из ухода: понадобится вырывать сорняки.

У многих соседей на даче есть парник. Он мне тоже нужен? Если да, то когда его строить и какой? — В парниках выращивают помидоры, перцы, огурцы. Если у вас будет один парник на все эти культуры, то огурцы отделите от томатов занавеской из пленки. Помидорам нужна проветриваемость, а огурцы любят, когда в теплице влажность воздуха 80−90%. В теплицы с огурцами ставят ящики с водой — обычные ящики внутри пленочкой укрывают, воду наливают. Она испаряется, и получается высокая влажность. Парник можно сделать самому. Купить кусок пленки, на пилораме выписать отходы — обрезки, они дешевые. Сколотить каркас теплицы (крышу под углом сделать), обтянуть пленкой. Ставить парник можно уже сейчас. Когда поработаешь на земле года 2−3 и почувствуешь, что опыт есть, шишки уже набил, тогда можно и купить готовую теплицу.

Допустим, я все сделал правильно. Когда ждать урожай? — Огурчики и клубнику можете уже начинать есть в конце июня — начале июля. Через недельку пойдут помидоры низкорослые, через пару неделек подключатся высокорослые и появится свой перец. Еще через недельку можете морковь деткам давать. Зелень тоже будете кушать с июня. Малину и картошку — в конце лета и осенью.