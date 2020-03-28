Украинский журналист: 16 украинских богачей завезли коронавирус в Киев из Куршевеля. Легкомысленная тусовка превратилась в общий кошмар













Итак, 8 марта 2020 года, в Международный женский день, большая группа очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались!) из Украины и России, собрались веселой компанией на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером – банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть: власть, связи, известность, – в милейшем Куршевеле?





А между тем, если бы они перед вылетом посмотрели источники заражения коронавирусом, то увидели бы, что лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. 8 марта в соседней Италии заразилось более 7000 человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта и привык не следовать правилам, а диктовать их?





Список участников тусовки мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны в тусовке были олигархи Михаил Прохоров (состояние около $10 млрд), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.





С украинской стороны – миллиардер Валерий Хорошковский, друг президента Владимира Зеленского, мультимиллионер (а может, уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач (настоящий богач), судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и другие.





Так получилось, что именно эта группа украинских богачей, в которой было 16 человек, первой завезла коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим. Заболевшие просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен, но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так, как сложилось: большинство участников этой компании либо заразились коронавирусом, либо не заразились сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Вот это судьба! Легкомысленная тусовка превратилась в общий кошмар. Те кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках, внезапно оказались вынуждены обратиться туда же, куда обращаются все обычные граждане, не знающие слова "Куршевель".





Но это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, "куршевельцы" попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание. Оказалось, что попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ оказалась очень опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.





После первых признаков недомогания "куршевельцы" начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания Eurolab, и тесты оказались положительными. Стало известно и о заражении вирусом россиян из этой компании. Но Eurolab не поставила в известность власти страны и тем самым не позволила государству принять немедленные меры, подвергла опасности здоровье и жизни тех граждан, кто продолжал контактировать с заболевшими либо не самоизолировался после контакта. Eurolab направила анализы в Германию, в клинику Charité. И только через три дня, когда немцы сделали заключение и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию, причем уведомление властям направила именно германская клиника. С этим делом надо разбираться. Не знаю, обязана ли была Eurolab уведомлять сразу какие-то службы, есть ли в этом нарушение или простое желание перестраховаться, чего также нельзя исключать.





Учитывая статус инфицированных и то, что они контактировали после прилета, еще до появления недомогания, со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве. Так, из 70 установленных контактеров народного депутата Сергея Шахова коронавирус диагностирован только у трех человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.





А что же "куршевельцы"? Как себя чувствуют, как идет лечение?





Все заболевшие получили осложнения и сейчас находятся в боксах Александровской больницы. Они сами виноваты в ухудшении своего состояния – они не изолировались, не лечились, вели активный образ жизни и помогли вирусу ударить по ослабленной перелетами и акклиматизацией иммунной системе. Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому очень тяжело, и это очень показательные случаи. Самой большой сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского, одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу.





Состояние многих больных требует наблюдения врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет – три – четыре дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. У всех "куршевельцев" пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась. На случай осложнений их всех направили в больницу, где есть палата интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких. Да, приходится лечиться в государственной – частные клиники инфекционные отделения не содержат, это нерентабельно и невыгодно.









У нас принято зло иронизировать над состоянием государственных больниц, но в данном случае каких-то особых неудобств звезды не испытывают. Инфекционное отделение, конечно, не пятизвездочный отель, но на самом деле именно в Александровской боксы в хорошем состоянии. Там установлены телевизоры, холодильники, туалеты в приличном состоянии. Это не сравнить с районными больницами.





Все боксы заполнены, инфекционистов в Украине единицы, и врачи Александровской больницы работают на разрыв. Никто не сидит постоянно в палате и не бежит по первому зову, персонал постоянно в деле днем и ночью. Помощников и обслугу в инфекционное отделение брать нельзя. У кого-то болезнь проходит легче, но состояние ряда пациентов вызывает беспокойство, коронавирус очень опасен даже для людей до 50 лет. Многие сутки люди лежат беспомощно из-за скачков температуры и осложнений в работе внутренних органов. Коронавирус может давать серьезные осложнения. Критического состояния нет, но дома такое не лечится. Все получают ударные дозы сильных антибиотиков. Посмотрим, хватит ли иммунитета для сопротивлению вирусу.





Заболело еще четыре народных депутата. Заболел прокурор из Одесской области, контактировавший, весьма вероятно, с одной из участниц полета в Куршевель.





Думаю, на тех, кто завез вирус из Куршевеля, теперь значительная моральная ответственность за борьбу с эпидемией в Украине. Их состояния позволяют закрыть очень многие экстренные проблемы инфекционной медицины, которые надо решать сегодня. Илон Маск полетел в Китай и купил в помощь народу США 1200 аппаратов ИВЛ, возможности "куршевельцев" ничуть не меньше. Сразу скажу: я противник хейтерства, и те, кто заболел, сейчас прежде всего пациенты, дай бог всем поскорее выздороветь и стать на ноги. Они плохо понимали, что это такое, и сами первыми расплачиваются.





Им повезло в главном – попасть на врачей-специалистов с богатой практикой. Если столицу накроет эпидемия, одними из первых переносчиков которой стали звездные пациенты, то нескольких палат Александровской больницы не хватит для сотен и тысяч больных. Помощь нужна уже сегодня, уже сегодня нужны меценаты, которые помогут отразить страшную угрозу, которую занесли в город те, кто считал себя в нем небожителями. Жизнь миллиардера и мультимиллионеров сейчас в руках врачей и медсестер с зарплатой от четырех до 10 тыс. грн.



