Покупки и почтальон — на дом

Источник материала: Вороновская газета





Как избежать лишних контактов? Оформить онлайн-заказ продуктов и товаров первой необходимости, вызвать почтальона на дом.

Белорусские медики призывают соотечественников минимизировать контакты в период распространения коронавируса. Особенно — пожилых людей, которые входят в группу риска по данному заболеванию. Одним из мест массового скопления людей являются магазины. Могут ли вороновчане избежать походов туда?

За ответом журналисты «ВГ» отправились в торговые точки популярных сетей — «Остров чистоты» и «Евроопт».

— Заказами населения мы не занимаемся, они формируются в магазинах «Острова чистоты» г. Лида, — рассказал заведующий торговым объектом ООО «ЗападХимИнвест» в г.п. Вороново Александр Юхно (на снимке с администратором торгового зала Дмитрием Митулем). — Поэтому товар доставляется в любую точку нашего района в период до трех дней. На сайте ostrov-shop.by или по тел. 686-37-37 (всех белорусских операторов и Viber) можно заказать бакалею, детское питание, подгузники, товары для дома, косметику. Под запретом — алкоголь и табачные изделия. При сумме за покупку от 15 рублей — доставка бесплатная.

Чтобы заказать товары, реализуемые «Еврооптом», нужно зарегистрироваться на сайте е-dostavka.by. Там находится вся необходимая для покупателя информация: о способах оплаты, сроках доставки покупки, наличии продукции, акциях и скидках. Через интернет-магазин нельзя заказать спиртные напитки и сигареты. Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки — 35 рублей.

Почтальон по вызову

С 23 марта РУП «Белпочта» предложила пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи или через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону 154 для организации выплаты пенсии или пособия на дому. Почтальоны и теперь доставляют пенсию на дом, на Вороновщине таких получателей — порядка 4 200 человек. Около 700 пенсионеров ее получают в кассах отделений почтовой связи, а менее 40% — держатели платежных карточек. Сейчас последние также смогут получать пенсию дома. При этом можно будет осуществить и оплату коммунальных платежей, оформить отправку почты, выписать газеты и журналы, а также приобрести у почтальона товары первой необходимости. В нашем районе возможностью получить пенсию на дому уже воспользовалась жительница аг. Бенякони.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.