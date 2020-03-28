ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля

28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля

В Германии карантинные меры не ослабят раньше 20 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Deutche Welle.

Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун предупредил, что жителям ФРГ не стоит ждать отмены жестких мер в связи с эпидемией коронавируса до 20 апреля. Пожилым придется самоизолироваться до появления вакцины. Если в ближайшие дни количественные показатели покажут эффективность принятых мер, то к 20 апреля правительство ФРГ разработает стратегию следующего этапа борьбы с распространением коронавируса. Главная ее цель — не допустить перегрузки системы здравоохранения в стране, указал Браун. Он подчеркнул, что пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в любом случае придется ограничивать свои контакты с другими людьми до тех пор, пока не будет разработана вакцина против коронавируса.

Власти Германии активно ищут так называемые «устройства с высокой пропускной способностью» для проведения массового тестирования на коронавирус, которые могли бы осуществлять тысячи тестов в день.

22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились ужесточить карантинные меры из-за пандемии коронавируса в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Контакты с другими людьми сведены к минимуму, в общественных местах люди должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Все гастрономические заведения, спортзалы, парикмахерские и косметические студии закрыты. Разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям, а также индивидуальные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. За соблюдением ограничений следят административные органы и полиция. В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия за нарушения предусмотрены штрафы вплоть до 25 тыс. евро.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии карантинные меры не ослабят раньше 20 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Deutche Welle. Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун...
 
Новости дня
Новости
 
Покупки и почтальон — на дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика