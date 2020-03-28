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Карантинные меры в Германии ослабят не раньше 20 апреля
28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Германии карантинные меры не ослабят раньше 20 апреля, сообщает корреспондент
Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун предупредил, что жителям ФРГ не стоит ждать отмены жестких мер в связи с эпидемией коронавируса до 20 апреля. Пожилым придется самоизолироваться до появления вакцины. Если в ближайшие дни количественные показатели покажут эффективность принятых мер, то к 20 апреля правительство ФРГ разработает стратегию следующего этапа борьбы с распространением коронавируса. Главная ее цель — не допустить перегрузки системы здравоохранения в стране, указал Браун. Он подчеркнул, что пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями в любом случае придется ограничивать свои контакты с другими людьми до тех пор, пока не будет разработана вакцина против
Власти Германии активно ищут так называемые «устройства с высокой пропускной способностью» для проведения массового тестирования на коронавирус, которые могли бы осуществлять тысячи тестов в день.
22 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель договорились ужесточить карантинные меры из-за пандемии коронавируса в Германии. Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Контакты с другими людьми сведены к минимуму, в общественных местах люди должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Все гастрономические заведения, спортзалы, парикмахерские и косметические студии закрыты. Разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям, а также индивидуальные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. За соблюдением ограничений следят административные органы и полиция. В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия за нарушения предусмотрены штрафы вплоть до 25 тыс. евро.
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В Германии карантинные меры не ослабят раньше 20 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Deutche Welle. Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун...
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