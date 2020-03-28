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Подорожает импорт, приближается дедлайн по декларациям, вырастет арендная ставка. Изменения апреля
28.03.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная ставка, подорожают некоторые марки сигарет. Власти в следующем месяце также пересчитают тунеядцев, чтобы к дню труда — с 1 мая — брать с них по полным тарифам за отопление и газ. Чиновники также повысят для производителей и поставщиков плату за сбор пластиковой упаковки и посуды, а заплатят за это, по их расчетам, покупатели. Импортеры импортных продуктов, алкоголя и техники прогнозируют рост цен. В общем, хороших новостей мало — сплошное подорожание. Но если «выдержим до православной Пасхи (из-за ситуации с коронавирусом в первую очередь. — Прим. ред.) — значит, жить будем»,
Подорожает базовая арендная ставка
Эта величина с 1 апреля
Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности.
Прогноз: подорожают импортные товары
Торговые сети
Техника уже заметно
Импортеры алкоголя в Беларусь
Успеть подать декларацию по подоходному налогу
Белорусам, которые в 2019 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно)
За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3-х рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (54 рубля). При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (13,5 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (270 рублей).
То есть размер штрафа может составить от 54 рубля до 270 рублей.
К слову, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысячи человек.
Обновят базу тунеядцев
В Беларуси в мае обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 апреля
С 1 мая тунеядцы
При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти
Для производителей поднимут сбор за сбор пластика, а заплатят за это покупатели
С 1 апреля в Беларуси
Возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря, будут расти цены на товары в пластиковой упаковке. Еще одно изменение по пластику принял президент, оно касается системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки.
Подорожают некоторые сигареты
С 1 апреля
на некоторые марки сигарет. Повысят стоимость сигарет Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-инвест» и «Беларусьторг».
Гродненская табачная фабрика «Неман», примеру, поднимет стоимость сигарет portal ONE, Matrix BLUE до 1,28 рубля (+8 копеек), NZ breeze — до 2 рублей (+8 копеек).
Компания «Табак-инвест» повысит стоимость Sobranie Refine Evolve до 3,4 рубля (+5 копеек), Winston XS Sparkling Mix, Winston XS Blue — до 3,05 рубля (+10 копеек), Camel Compact Аctivate Multi Mix — до 2,55 рубля (+10 копеек), Корона — до 1,3 рубля (+2 копейки).
С полным перечнем сигарет, которые подорожают с 1 апреля, можно ознакомиться
Должна полностью заработать общая база невыездных
К 1 апреля
Ранее
Власти определятся, что будут с ценами на гречку
До 28 апреля в Беларуси действует госрегулирование цен на гречку. Напомним, временное регулирование цен на гречку в нашей стране
Тем вренем ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта
Ранее в Беларуси
Чиновники займутся взносами в ФСЗН и минимальным потребительским бюджетом
Власти
Еще один законопроект, который в апреле должны внести в парламент, касается законодательства о соцзащите и социальном страховании. В январе власти должны были начать подготовку закона «Об изменении законов по вопросам применения социальных нормативов».
Ветеранам выплатят матпомощь
С 1 апреля по 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа будут
К примеру, сумма, которую выплатят инвалидам и участникам войны, людям, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах, — 1,7 тысячи рублей.
Польша упростит трудоустройство медиков из-за пределов ЕС
В Польше с 1 апреля
В частности, законопроект предусматривает новый способ проверки знаний для тех, кто получил диплом за пределами Евросоюза. Для таких специалистов вводится медицинский или медико-стоматологический проверочный экзамен, прохождение которого дает право заниматься медицинской деятельностью (но не научной или образовательной). Ранее польские власти сообщали, что это нововведение заменит нострификацию (подтверждение) диплома.
Также после сдачи этого экзамена специалист, получивший медицинский диплом за пределами ЕС, получит право работать только в конкретном медицинском учреждении и в течение определенного времени.
Некоторые изменения касаются врачей и стоматологов, получивших образование в Польше. Для них предусмотрен более быстрый путь подтверждения профессиональной квалификации, а именно: более быстрая сдача заключительных профессиональных экзаменов. Есть и другие нововведения.
На конец 2019-го в Польше
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Хороших новостей мало - сплошное подорожание. Но если «выдержим до православной Пасхи (из-за ситуации с коронавирусом в первую очередь) - значит, жить будем»,...
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