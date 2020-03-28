Подорожает импорт, приближается дедлайн по декларациям, вырастет арендная ставка. Изменения апреля

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная ставка, подорожают некоторые марки сигарет. Власти в следующем месяце также пересчитают тунеядцев, чтобы к дню труда — с 1 мая — брать с них по полным тарифам за отопление и газ. Чиновники также повысят для производителей и поставщиков плату за сбор пластиковой упаковки и посуды, а заплатят за это, по их расчетам, покупатели. Импортеры импортных продуктов, алкоголя и техники прогнозируют рост цен. В общем, хороших новостей мало — сплошное подорожание. Но если «выдержим до православной Пасхи (из-за ситуации с коронавирусом в первую очередь. — Прим. ред.) — значит, жить будем», прогнозирует президент. А теперь обо всем по порядку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Подорожает базовая арендная ставка

Эта величина с 1 апреля вырастет до 17 рублей 85 копеек. Повышение составит 95 копеек. В последний раз этот показатель повышали с 1 апреля прошлого года — до 16 рублей 90 копеек.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности.

Прогноз: подорожают импортные товары

Торговые сети прогнозируют в апреле подорожание некоторых продуктов, в первую очередь фруктов, европейский кофе, итальянская паста. При этом некоторые товары уже выросли в цене, в том числе импортные фрукты и овощи.

Техника уже заметно подорожала , и рост продолжится, прогнозируют импортеры и ритейлеры.

Импортеры алкоголя в Беларусь намерены в апреле поднять отпускные цены на продукцию. Как прогнозируется, стоимость вина и крепких напитков для магазинов и заведений общественного питания вырастет в пределах 10−15%. На сколько повысится стоимость алкоголя в магазинах и ресторанах, участники рынка пока не берутся прогнозировать.

Успеть подать декларацию по подоходному налогу

Белорусам, которые в 2019 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно до 31 марта (включительно) подать декларацию . Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2019 год, нужно уплатить не позже 1 июня.

За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3-х рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (54 рубля). При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (13,5 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (270 рублей).

То есть размер штрафа может составить от 54 рубля до 270 рублей.

К слову, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысячи человек.

Обновят базу тунеядцев

В Беларуси в мае обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 апреля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют баз ежеквартально, соответственно предоставить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 июля соответственно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

С 1 мая тунеядцы будут полностью оплачивать отопление и газ. Ранее планировалось , что это произойдет с октября 2019 года, но власти перенесли срок.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию. Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла. Ирина Костевич также не пояснила, включают ли в их число родителей детей до 7 лет и тех, у кого есть приусадебные и сельскохозяйственные участки. Если с учетом этих категорий, то получаются одни цифры, а если без учета, то меньше.

Для производителей поднимут сбор за сбор пластика, а заплатят за это покупатели

С 1 апреля в Беларуси вырастет плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды — с 180 до 270 рублей. Эта стоимость будет действовать до конца года. С 1 января 2021-го ее повысят до 360 рублей. Сбор за тонну биоразлагаемых мешков и сумок с 1 апреля этого года составит 90 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря, будут расти цены на товары в пластиковой упаковке. Еще одно изменение по пластику принял президент, оно касается системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 апреля вырастут цены

на некоторые марки сигарет. Повысят стоимость сигарет Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-инвест» и «Беларусьторг».

Гродненская табачная фабрика «Неман», примеру, поднимет стоимость сигарет portal ONE, Matrix BLUE до 1,28 рубля (+8 копеек), NZ breeze — до 2 рублей (+8 копеек).

Компания «Табак-инвест» повысит стоимость Sobranie Refine Evolve до 3,4 рубля (+5 копеек), Winston XS Sparkling Mix, Winston XS Blue — до 3,05 рубля (+10 копеек), Camel Compact Аctivate Multi Mix — до 2,55 рубля (+10 копеек), Корона — до 1,3 рубля (+2 копейки).

С полным перечнем сигарет, которые подорожают с 1 апреля, можно ознакомиться на сайте МНС.

Должна полностью заработать общая база невыездных

К 1 апреля должна в полном объеме заработать общая база невыездных граждан между Беларусью и Россией, сообщали ранее в МВД. Сейчас страны поэтапно вносят информацию о гражданах, для которых имеются ограничения на выезд. Те, кого включили в базу, уже не смогут выехать в третьи страны через Россию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее сообщалось , что представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить составление общего списка граждан, для которых ограничен выезд за рубеж. Однако из-за большого объема информации, которую нужно разместить в базу невыездных двух стран, крайний срок загрузки всех данных перенесли. Те, кого включили в базу, уже не смогут отправиться в третьи страны через Россию.

Власти определятся, что будут с ценами на гречку

До 28 апреля в Беларуси действует госрегулирование цен на гречку. Напомним, временное регулирование цен на гречку в нашей стране ввели с 1 ноября 2019 года по 28 января нынешнего, затем продлили еще на три месяца. В прошлом году гречка оказалась в лидерах по росту цен.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Тем вренем ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта рассказывали , что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. «Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. „Хапун“ продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют. Но слегка подорожает только импорт», — отмечал один из ритейлеров.

Ранее в Беларуси были сложности с поставками риса и гречки из России. Причина — соседи запретили экспорт круп, но позже отменили это решение.

Чиновники займутся взносами в ФСЗН и минимальным потребительским бюджетом

Власти обещают решить назревшие вопросы со страховыми взносами в ФСЗН. В апреле, как планируется, чиновники завершат работу над законом «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». В парламент документ должен поступить, как планируется, в августе.

Еще один законопроект, который в апреле должны внести в парламент, касается законодательства о соцзащите и социальном страховании. В январе власти должны были начать подготовку закона «Об изменении законов по вопросам применения социальных нормативов». Планируется с 2021 года в Беларуси отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет.

Ветеранам выплатят матпомощь

С 1 апреля по 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа будут выплачивать матпомощь. Ее будет оказывать дифференцированно. Ее получит около 20 тысяч человек.

К примеру, сумма, которую выплатят инвалидам и участникам войны, людям, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах, — 1,7 тысячи рублей.

Польша упростит трудоустройство медиков из-за пределов ЕС

В Польше с 1 апреля вступают в силу изменения в закон о врачах и стоматологах. Новшества облегчат трудоустройство в Польше для медиков не из стран Евросоюза.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В частности, законопроект предусматривает новый способ проверки знаний для тех, кто получил диплом за пределами Евросоюза. Для таких специалистов вводится медицинский или медико-стоматологический проверочный экзамен, прохождение которого дает право заниматься медицинской деятельностью (но не научной или образовательной). Ранее польские власти сообщали, что это нововведение заменит нострификацию (подтверждение) диплома.

Также после сдачи этого экзамена специалист, получивший медицинский диплом за пределами ЕС, получит право работать только в конкретном медицинском учреждении и в течение определенного времени.

Некоторые изменения касаются врачей и стоматологов, получивших образование в Польше. Для них предусмотрен более быстрый путь подтверждения профессиональной квалификации, а именно: более быстрая сдача заключительных профессиональных экзаменов. Есть и другие нововведения.

На конец 2019-го в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в Евросоюз. Медики из Беларуси занимают второе место после Украины — 306 человек.