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«Евроопт» запустил «ХИТдоставку». Это почти «Е-доставка», только доступная сейчас и на других условиях

28.03.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спрос в Беларуси на покупку продуктов питания в интернете вырос в разы, поскольку людям рекомендуют оставаться дома. Такая тенденция — во всем мире. Более того, во многих странах сейчас возникла очередь на услуги интернет-сервисов — ближайшее время, на которое можно заказать продукты составляет от 2 до 4 недель. У нас тоже проблемы с «Е-доставкой»: читатели TUT.BY уже не первую неделю сообщают, что при попытке оформить заказ видят сообщение: «Доступное время доставки отсутствует». Что будет дальше?


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Большое количество запросов стало поступать от клиентов, постоянно проживающих за границей, которые оформляют онлайн-заказы для родственников, живущих в Беларуси. Возросло количество позиций в заказе. По категориям товаров наибольший рост показывают бакалея, замороженные продукты, товары медицинского назначения, товары для дома и детей, — ранее рассказывали TUT.BY в «Е-доставке».

— Как правило, пока есть возможность совершить заказ «сегодня на завтра», но спрос на доставку резко растет с каждым днем. 26 марта мы запустили новый сервис «ХИТдоставка», ассортимент которого состоит из самых востребованных товаров «Е-доставки». Поскольку перечень товаров нового сервиса значительно меньше, это позволит легче находить площади для складов, быстрее обучать новых сотрудников и, соответственно, быстро увеличивать количество выполняемых заказов в условиях растущего спроса, — рассказал TUT.BY директор ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт» Юрий Бутурля.

Чем «ХИТдоставка» отличается от Е-доставки?

  • Минимальная сумма заказа — 35 рублей;
  • Максимальное количество 1-го вида товара в заказе — не более 5 штук;
  • Только онлайн-оплата на сайте;
  • Только для жителей Минска.

Что с лекарствами?

До сих пор, по словам представителей «Евроопта», поступает много вопросов по поводу возможности заказать лекарственные средства, реализация которых через интернет-магазины в нашей стране пока под запретом. Во многих соседних странах торговля лекарствами разрешена, а в России решили этот вопрос с началом эпидемии коронавируса.

В марте Ассоциация предприятий онлайн-торговли обратилась в правительство Беларуси с предложением провести эксперимент по расширению перечня товаров, реализуемых в интернет-магазинах. В том числе речь шла и о безрецептурных лекарствах.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ. За 2019 год два онлайн-сервиса компании — E-dostavka.by и Gipermall.by — доставили 3,6 млн заказов, а совокупная выручка выросла на 9% и составила 205,1 млн рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели TUT.BY уже не первую неделю сообщают, что при попытке оформить заказ видят сообщение: «Доступное время доставки отсутствует». Что будет дальше?
 
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