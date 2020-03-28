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Стартап OneWeb, который планировал обеспечить интернет для всего мира, обанкротился

28.03.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Спутниковый оператор OneWeb с 3 млрд долларов инвестиций подал заявление о банкротстве компании. Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для пользователей по всему миру. Об этом пишет vc.ru.

Стартап OneWeb, который планировал обеспечить интернет для всего мира, обанкротился

Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве и о реорганизации компании в суд Нью-Йорка, говорится на его сайте. С начала 2020 года компания вела активные переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать ее работу, но из-за нестабильности рынка, связанного с распространением коронавируса COVID-19, договоренности не были достигнуты.

По данным Financial Times, стартап несколько месяцев вел переговоры о привлечении 2 млрд долларов с одним из своих инвесторов, японским SoftBank. По словам одного из источников, переговоры провалились в конце марта 2020 года. В OneWeb и SoftBank отказались от комментариев.

OneWeb хотела обеспечить высокоскоростной доступ к интернету по всему миру с помощью системы спутников. На март 2020 года компания запустила 74 из 650 аппаратов, запланированных к концу 2021 года. Всего стартап привлек более 3 млрд долларов от SoftBank, Qualcomm, Virgin Group и других.

23 марта TechCrunch писало, что OneWeb сократил 10% штата и предупредил о возможных задержках запусков из-за пандемии COVID-19. Тогда стартап подтвердил информацию об увольнениях, не уточнив общего количества сокращенных сотрудников.

До этого источники Bloomberg говорили, что компания рассматривает возможность подачи иска о банкротстве и другие варианты, чтобы справиться с нехваткой средств на фоне сильной конкуренции со стороны SpaceX, которая запустила первые спутники для раздачи интернета в 2018 году, и проекта Amazon — Kuiper.

 
 
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Спутниковый оператор OneWeb с 3 млрд долларов инвестиций подал заявление о банкротстве компании. Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для...
 
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