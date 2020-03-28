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Стартап OneWeb, который планировал обеспечить интернет для всего мира, обанкротился
28.03.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Спутниковый оператор OneWeb с 3 млрд долларов инвестиций подал заявление о банкротстве компании. Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для пользователей по всему миру. Об этом
Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве и о реорганизации компании в суд Нью-Йорка,
По
OneWeb хотела обеспечить высокоскоростной доступ к интернету по всему миру с помощью системы спутников. На март 2020 года компания запустила 74 из 650 аппаратов, запланированных к концу 2021 года. Всего стартап
23 марта TechCrunch
До этого источники Bloomberg
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Спутниковый оператор OneWeb с 3 млрд долларов инвестиций подал заявление о банкротстве компании. Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для...
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