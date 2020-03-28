Стартап OneWeb, который планировал обеспечить интернет для всего мира, обанкротился

Источник материала: IT.Tut.by

Спутниковый оператор OneWeb с 3 млрд долларов инвестиций подал заявление о банкротстве компании. Стартап планировал обеспечить покрытие планеты интернетом для пользователей по всему миру. Об этом пишет vc.ru.





Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве и о реорганизации компании в суд Нью-Йорка, говорится на его сайте. С начала 2020 года компания вела активные переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать ее работу, но из-за нестабильности рынка, связанного с распространением коронавируса COVID-19, договоренности не были достигнуты.

По данным Financial Times, стартап несколько месяцев вел переговоры о привлечении 2 млрд долларов с одним из своих инвесторов, японским SoftBank. По словам одного из источников, переговоры провалились в конце марта 2020 года. В OneWeb и SoftBank отказались от комментариев.

OneWeb хотела обеспечить высокоскоростной доступ к интернету по всему миру с помощью системы спутников. На март 2020 года компания запустила 74 из 650 аппаратов, запланированных к концу 2021 года. Всего стартап привлек более 3 млрд долларов от SoftBank, Qualcomm, Virgin Group и других.

23 марта TechCrunch писало , что OneWeb сократил 10% штата и предупредил о возможных задержках запусков из-за пандемии COVID-19. Тогда стартап подтвердил информацию об увольнениях, не уточнив общего количества сокращенных сотрудников.

До этого источники Bloomberg говорили , что компания рассматривает возможность подачи иска о банкротстве и другие варианты, чтобы справиться с нехваткой средств на фоне сильной конкуренции со стороны SpaceX, которая запустила первые спутники для раздачи интернета в 2018 году, и проекта Amazon — Kuiper.