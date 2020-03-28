Если недуг объявится вдруг…

Источник материала: Вороновская газета





Главный врач Вороновского районного центра гигиены и эпидемиологии Вероника Александровна Ёдчик рассказала о мерах, принимаемых в районе для контроля над распространением коронавирусной инфекции.

— На данный момент в районе не зарегистрировано больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся девять человек, посещавших неблагополучные по коронавирусу страны. На границе работники санитарно-карантинного пункта оценили их самочувствие, взяли необходимые контактные данные, дали памятки о правилах 14-дневной самоизоляции. По месту жительства врачи организаций здравоохранения района установили за ними медицинское наблюдение. Хочу заметить, что, к большому сожалению, не все следуют рекомендованному режиму самоизоляции. Водители-международники, к примеру, вновь выехали за границу. Хочется верить, что при ухудшении самочувствия каждый из них незамедлительно сообщит об этом своему врачу или вызовет скорую помощь, не будет заниматься самолечением, подвергая возможному риску свое окружение.

— Анализ на коронавирус делается в местных медицинских учреждениях?

— Нет. При наличии показаний делается забор биоматериала и отправляется для исследования в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Такому лабораторному обследованию подлежат люди с признаками острой респираторной инфекции и имеющие один или несколько эпидемиологических критериев: вернувшиеся в течение 14 дней из неблагополучных по коронавирусу стран и те, кто тесно контактировал с лицом, у которого выявлен вероятный или подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Кроме того, есть перечень состояний, при которых пациентам районной больницы показан анализ на эту инфекцию.







В учреждениях образования усилен режим дезинфекции. Влажная уборка помещений проводится чаще и с применением дезсредств. Обрабатываются дверные ручки, перила, парты, подоконники.

— Где в случае необходимости будут лечить больных с подтвержденным диагнозом коронавируса?

— Приказом Министерства здраво-охранения определен перечень организаций для размещения таких больных и контактных лиц. В нашем районе они будут госпитализированы в инфекционное отделение, при тяжелом течении заболевания — в Гродненскую областную инфекционную больницу. Людей с подозрением на коронавирус будут размещать в провизорном госпитале, обсерваторе и изоляторе, созданных на базе отделений Вороновской центральной районной и Радунской горпоселковой больниц. На данный момент они работают в обычном режиме. При ухудшении эпидемиологической ситуации будут приняты экстренные меры по перепрофилированию отделений.

ИВЛ: оцените разницу Медики многих стран отмечают, что у них не хватает аппаратов искуственной вентиляции легких. Беларусь занимает достаточно высокое место в мировом рейтинге. У нас имеется 22 аппарата на 100 тысяч населения. Если же добавить еще и наркозно-дыхательные аппараты, которые можно использовать при различных вариантах развития заболевания, то этот показатель вырастет до 38. Для сравнения: в США он 18 на 100 тысяч населения, в Италии — 8,3, в Великобритании — 12,9, в России — 27,3.

— Что нужно делать для профилактики заболевания?

— Самое главное — каждому из нас не следует пренебрегать основными правилами личной гигиены. Мыть руки с мылом несколько раз в день, при возможности обрабатывать антисептиком. Сейчас дозаторы с ним установлены во многих общественных местах. Нелишним будет иметь свой флакон. Лучше всего использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Не нужно забывать про обработку тех поверхностей, к которым наиболее часто прикасаетесь в быту и на работе (телефоны, дверные ручки, пульты, компьютерные клавиатуры, мышки и др.).

Лучше избегать закрытых пространств с большим количеством людей (особенно пожилым), а также близкого контакта с нездоровыми.

Необходимо как можно чаще проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

Кстати Беларусь находится на 9-м месте в рейтинге государств с наибольшим числом проведенных на COVID-19 тестов (около 23 000 по состоянию на 25 марта). Это одна из самых главных рекомендаций ВОЗ: проводить как можно больше тестов,чтобы снизить темпы распространения инфекции.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.





