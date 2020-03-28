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Брестское «Динамо» добыло первую победу в чемпионате по футболу

28.03.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Второй тур непотопляемого чемпионат Беларуси по футболу 28 марта продолжается еще четырьмя матчами. В Слуцке местный «сахарный» клуб проиграл действующему чемпиону — брестскому «Динамо» со счетом 0:1.

Напомним, что вчера в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграло против «Белшины» и одержало победу с минимальным счетом. Команда Юрия Пунтуса начинает чемпионат с двух побед.

В Бресте сенсационный «Рух» проиграл свой первый домашний матч в элите не менее сенсационным РЦОР-БГУ. Обе команды в первом туре деклассировали претендентов на самые высокие награды.

Перед игрой футболисты «Руха» вышли на поле в майках, на которых было написано «We are plraying for the world». Так красиво обыграна фраза «Мы молимся за мир».


Чемпионат проходит на фоне падения посещаемости по сравнению с прошлым годом. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

ФК «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1

Слуцк. Городской стадион.

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Бала (Короев, 69), Коанда, Образов, Велько — Такулов — Бураев (Анюкевич, 76), Семенов, Тетеренко (Сирима, 81), Кривулькин — Сердюк.

«Динамо» (Брест): Павлюченко — Веретило (к), Павловец, Кики, Витус — Нойок, Кисляк — Савицкий (Юзепчук, 74), Милевский (Быков, 79), Бакай — Лаптев (Садовский, 64).

Гол: 0:1 — Милевский (19).

Предупреждения: Витус (5), Павловец (27), Такулов (59), Сердюк (89), Анюкевич (90).

Действующий чемпион из Бреста добыл уверенную победу в Слуцке, единственный гол забил Артем Милевский, головой подправив мяч в сетку ворот противника.

Правда, на 87-й минуте все поклонники динамовского клуба чуть не поседели, когда мяч от головы Александра Нойка чуть не срезался в собственные ворота «Динамо». Но, к счастью, снаряд попал в перекладину и улетел за пределы поля.


28 марта мы увидим следующие игры:

«Славия» — БАТЭ, 15.00;

ФК «Минск» — «Динамо» (Минск), 17.00;

ФК «Городея» — «Шахтер», 19.00.

Напомним, что все клубы, которым мы пророчили борьбу за золото, дружно оступились, завоевав на четверых только один балл. Что же, тем интереснее будет наблюдать за матчами с участием БАТЭ, «Шахтера» и динамовских клубов. А также следить за действием судей, которые в этом году уж больно суровы!

Не рискнем звать вас на стадионы, но если вы решитесь, то федерация футбола подготовила специальную памятку.

К слову, с наполняемостью арен пока беда. Первый тур посетило в два раза меньше зрителей, чем в прошлом году. А перед вторым клубы получили указание рассаживать болельщиков на определенном расстоянии.

В связи с этим рискнем предположить, что телерейтинги трансляций взлетают в космос. Причем не только у белорусских, но украинских и российских спортивных каналов. Кстати, к ним присоединился израильский телеканал «Sport5», сербский канал «Sport klub 1», а также индийский спортивный канал, которые приобрели права на показ матчей нашего чемпионата.

29 марта тур завершится двумя встречами:

«Ислочь» — ФК «Смолевичи», 16.00;

«Неман» — ФК «Витебск», 18.00.


Автор: Антон Девятов
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Второй тур непотопляемого чемпионата Беларуси по футболу продолжается еще четырьмя матчами.
 
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