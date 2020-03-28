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Брестское «Динамо» добыло первую победу в чемпионате по футболу
28.03.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй тур непотопляемого чемпионат Беларуси по футболу 28 марта продолжается еще четырьмя матчами. В Слуцке местный «сахарный» клуб проиграл действующему чемпиону — брестскому «Динамо» со счетом 0:1.
Напомним, что
В Бресте сенсационный
Перед игрой футболисты «Руха» вышли на поле в майках, на которых было написано «We are plraying for the world». Так красиво обыграна фраза «Мы молимся за мир».
ФК «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1
Слуцк. Городской стадион.
Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Бала (Короев, 69), Коанда, Образов, Велько — Такулов — Бураев (Анюкевич, 76), Семенов, Тетеренко (Сирима, 81), Кривулькин — Сердюк.
«Динамо» (Брест): Павлюченко — Веретило (к), Павловец, Кики, Витус — Нойок, Кисляк — Савицкий (Юзепчук, 74), Милевский (Быков, 79), Бакай — Лаптев (Садовский, 64).
Гол: 0:1 — Милевский (19).
Предупреждения: Витус (5), Павловец (27), Такулов (59), Сердюк (89), Анюкевич (90).
Действующий чемпион из Бреста добыл уверенную победу в Слуцке, единственный гол забил Артем Милевский, головой подправив мяч в сетку ворот противника.
Правда, на 87-й минуте все поклонники динамовского клуба чуть не поседели, когда мяч от головы Александра Нойка чуть не срезался в собственные ворота «Динамо». Но, к счастью, снаряд попал в перекладину и улетел за пределы поля.
28 марта мы увидим следующие игры:
«Славия» — БАТЭ, 15.00;
ФК «Минск» — «Динамо» (Минск), 17.00;
ФК «Городея» — «Шахтер», 19.00.
Напомним, что все клубы,
Не рискнем звать вас на стадионы, но если вы решитесь, то федерация футбола
К слову, с наполняемостью арен пока беда. Первый тур
В связи с этим рискнем предположить, что телерейтинги трансляций взлетают в космос. Причем не только у белорусских, но украинских и российских спортивных каналов. Кстати, к ним присоединился
29 марта тур завершится двумя встречами:
«Ислочь» — ФК «Смолевичи», 16.00;
«Неман» — ФК «Витебск», 18.00.
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Второй тур непотопляемого чемпионата Беларуси по футболу продолжается еще четырьмя матчами.
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