Экс-генсек РФС о матчах в Беларуси: «Это тот случай, когда проводится эксперимент не на летучих мышах, морских свинках и других животных, а на живых людях»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев подверг критике проведение чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«В данном случае, видимо, они неправильно воспринимают известное выражение Гете: «Пока не потеряно все, не потеряно ничего».

Видимо, они решили биться до последнего патрона. И вот этот тезис решили испытать на футболе. Но мне кажется, что это не та Брестская крепость, которую нужно защищать до последнего солдата и патрона.

Не мне давать рекомендации руководству Беларуси. Но для меня всегда гуманитарные ценности были выше всего. Я сторонник крылатой фразы «быть важнее, чем иметь». Сохранить людей – важнее, чем иметь лишние доходы, в том числе от футбола.

Да, с точки зрения букмекеров, это замечательно, что можно хоть на что-то принимать ставки. И для кого-то продолжение белорусского чемпионата является глотком футбольного воздуха. Этот турнир показывают и на российском федеральном канале, но это событие комментируется не без юмора.

Это тот случай, когда проводится эксперимент не на летучих мышах, морских свинках и других животных, а на живых людях», — сказал Воробьев.