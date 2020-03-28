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10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях

28.03.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Россиян отправили по домам - в изоляции пережидать пандемию. Не на природу с шашлыками, а именно по домам. Что делать? Ну, пылесос, веник, тряпка – это один день. А потом? Одни займутся своими домашними хобби: бухать, вязать, рисовать. Другие наконец-то дочитают любимый роман. А большинство пройдет этот тернистый путь затворничества по известной траектории: диван-холодильник-телевизор. Кому что по душе, только бы не ругались. А для поддержания обстановки мира и спокойствия в квартире и на этаже предлагаем большинству самоизолирующихся наш выбор 10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее, о романтических отношениях, флирте, любви – кому как нравится. Смотрите, мечтайте и думайте о приятном. Тем более, с каждым в жизни случалось нечто подобное.

«Красотка»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Джулия Робертс и Ричард Гир. Богатый бизнесмен скуки ради снял в городе проститутку. Она оказалась совсем не дурой и весьма привлекательной лицом и телом. Он влюбился в путану по уши, а она в него и того сильнее.

«Непристойное предложение»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Дэми Мур, Роберт Редфорд и Вуди Харрельсон. Интеллигентной молодой семье срочно понадобились деньги. Тут случайно подвернулся богатенький симпатичный дядька и предложил миллион за ночь с красавицей женой. Пара согласилась. Вчера счастливые люди наутро стали чужими друг другу.

«С широко закрытыми глазами»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Том Круз и Николь Кидман. Молодые преуспевающие супруги откровенничают о своих сексуальных фантазиях и не прочь оба пофлиртовать на стороне. Однажды они, независимо друг от друга, оказываются на одной загородной тайной оргии, где все в масках. Короче, Том Круз там чуть не погиб, а Николь его спасла. Семейная лодка не разбилась.

«Грязные танцы»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи. Молоденькая барышня из богатой семьи приезжает на курорт, где по вечерам богатых постояльцев развлекают местные танцоры. Она знакомится с одним из них, и он учит её танцам. А где жаркие танцы, там и – сами понимаете. В общем, девочка попала.

«Квартира»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Молодой богатый бизнесмен, вдоволь нагулявшись, решил жениться. Однажды в парижском кафе он вдруг увидел свою любовь юности. Забыв про невесту, он задумал все перечеркнуть и вернуть давнюю любовь. Но не тут-то было. Встретившись, наконец, с подружкой юности, несчастный влюбленный понял, что какая-то она стала мутная.

«91/2 недель»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Ким Бейсингер и Микки Рурк. Тут всё по упрощёнке, но, тем не менее, захватывает. Думаешь: вот всё у них не по-нашему, даже это. Двое встретились в Нью-Йорке и давай друг друга изматывать всякими эротическими экспериментами. Нет, никаких наручников или плёток, всё чувственно и нежно. И так до слов «The end». Да, еще музыка классная.

«Титаник»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Юный нищий художник случайно попал на этот несчастный корабль, где познакомился с очаровательной невестой одного богатого пассажира. Пацан её так охмурил, что барышня не устояла перед его харизмой. Жаль только, что их скоротечный роман вместе с нечаянным любовником сгинул в пучине Атлантики.

Вам поднадоели голливудские истории? Хочется чего-то нашего, простого, более близкого и понятного нашей душе? Пожалуйста, эти три фильма уж точно отвлекут вас от мыслей о коронавирусе.

«Три тополя на Плющихе»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Татьяна Доронина и Олег Ефремов. Деревенская баба поехала в Москву навестить родню. На вокзале познакомилась с таксистом. Между ними вспыхнуло взаимное чувство. Уже и о встрече вечером договорились, да не судьба – гостья не смогла выйти из квартиры: ключ куда-то запропастился.

«Любовь и голуби»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Людмила Гурченко и Александр Михайлов. Простой сельский мужик поехал на курорт к морю. Там встретил городскую кралю. И закрутилось.

«Вокзал для двоих»

10 лучших фильмов о мужчине и женщине. Точнее – об отношениях


Людмила Гурченко и Олег Басилашвили. Седоватый москвич-музыкант ехал в двухдневный отпуск с «химии» и по недоразумению застрял на провинциальном вокзале. Здесь он познакомился с официанткой – из разряда «последний шанс». Что-то у них там загорелось внутри, но как далеко зайдет дело – из фильма не понять.

Да, и чаще мойте руки…

Ваш В.Д.

Люди в материале: Олег Басилашвили, Людмила Гурченко, Александр Михайлов, Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Ким Бейсингер, Микки Рурк, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Дженнифер Грей, Патрик Суэйзи, Том Круз, Николь Кидман, Джулия Робертс, Ричард Гир, Дэми Мур, Роберт Редфорд, Вуди Харрельсон

 
 
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Россиян отправили по домам - в изоляции пережидать пандемию. Не на природу с шашлыками, а именно по домам. Что делать? Ну, пылесос, веник, тряпка – это один день. А...
 
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