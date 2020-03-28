Источник материала: Новости Волковыска

Соединенные Штаты Америки профинансируют программы здравоохранения Беларуси на $1,3 млн для преодотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении Госдепа США.

Помощь Беларуси предоставляется в ряду общих ассигнований США на $274 млн на борьбу с коронавирусом десяткам стран мира.

Выделенные Беларуси средства будут направлены на укрепление лабораторных систем и эпидемиологического надзора с целью активизации выявления случаев заражения COVID-19.

«Эта новая помощь идет в дополнение к десятилетиям инвестиций США в Беларусь, включая только 1,5 миллиона долларов на здравоохранение и более 301 миллиона долларов в общей сумме помощи США за последние 20 лет», – подчеркивается в сообщении Госдепа.

Как сообщалось ранее, правительство Беларуси выделило из бюджета на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса $1 млн в эквиваленте.

По данным на утро 28 марта, которые собраны Университетом Джонса Хопкинса, новым типом коронавируса в мире заражены около 600 тысяч человека. Количество смертельных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 27 тысяч.

На 27 марта в Беларуси было официально подтверждено 94 случая COVID-19, 32 пациента считаются выздоровевшими.