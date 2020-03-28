12 тыс. умерших или 1 млн. В Германии составили два сценария пандемии – СМИ





Карантинных мер недостаточно для противостояния вирусу, предупреждают немецкие ученые

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Существует два базовых сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии, исходя из них можно спрогнозировать минимальное и максимальное число жертв эпидемии. Об этом говорится в конфиденциальном исследовании под названием "Как взять под контроль COVID-19", которое составлено экспертами по заказу министерства внутренних дел страны.

Содержание документа стало известно изданиям Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung .









В худшем случае, если государство ограничивается запретом массовых мероприятий и уменьшением числа поездок между регионами, 70% населения вскоре будут инфицированы, более 80% пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, не смогут попасть в больницы, а число погибших в Германии превысит миллионную отметку, отмечает Der Spiegel.

При оптимистичном сценарии, включающем массовое тестирование и строгую изоляцию зараженных, около миллиона человек в Германии заболеют, но только 12 тыс. умрут. Процедура должна сохраняться в течение двух месяцев. Но поскольку впоследствии лишь небольшая часть населения будет иммунизирована против коронавируса, бдительность должна сохраняться на высоком уровне, говорится в документе.

Исследователи считают, что с 6 апреля следует проводить по 50 тыс. тестов в день, с 13 апреля – по 100 тыс., в конце апреля – по 200 тыс. От методики по принципу "Проводим тесты, чтобы подтвердить" следует отказаться в пользу принципа "Проводим тесты, чтобы предвидеть", сказано в публикации Süddeutsche Zeitung.





Специалисты призывают федеральное правительство взять в качестве примера Южную Корею, которая не вводила блокировку населенных пунктов, но обеспечила повсеместное тестирование граждан.

СМИ пишут, что документ поступил в МВД Германии 22 марта.

По данным Института Джонса Хопкинса на 28 марта, в ФРГ насчитывался 50 871 заболевший (пятое место в мире), при этом умер 351 человек. Смертность составляет примерно 0,6% (один из наименьших показателей на планете).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.