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В Германии составили два сценария пандемии

28.03.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если меры по борьбе с коронавирусом будут ограничены карантином, то не менее 70% жителей Германии заболеют, а число погибших достигнет примерно миллиона. Об этом говорится в конфиденциальном исследовании, проведенном по заказу МВД ФРГ, сообщают Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

12 тыс. умерших или 1 млн. В Германии составили два сценария пандемии – СМИ




Карантинных мер недостаточно для противостояния вирусу, предупреждают немецкие ученые

Фото: ЕРА

Существует два базовых сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии, исходя из них можно спрогнозировать минимальное и максимальное число жертв эпидемии. Об этом говорится в конфиденциальном исследовании под названием "Как взять под контроль COVID-19", которое составлено экспертами по заказу министерства внутренних дел страны. 

Содержание документа стало известно изданиям Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.


 


В худшем случае, если государство ограничивается запретом массовых мероприятий и уменьшением числа поездок между регионами, 70% населения вскоре будут инфицированы, более 80% пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, не смогут попасть в больницы, а число погибших в Германии превысит миллионную отметку, отмечает Der Spiegel.

 

При оптимистичном сценарии, включающем массовое тестирование и строгую изоляцию зараженных, около миллиона человек в Германии заболеют, но только 12 тыс. умрут. Процедура должна сохраняться в течение двух месяцев. Но поскольку впоследствии лишь небольшая часть населения будет иммунизирована против коронавируса, бдительность должна сохраняться на высоком уровне, говорится в документе.

 Исследователи считают, что с 6 апреля следует проводить по 50 тыс. тестов в день, с 13 апреля – по 100 тыс., в конце апреля – по 200 тыс. От методики по принципу "Проводим тесты, чтобы подтвердить" следует отказаться в пользу принципа "Проводим тесты, чтобы предвидеть", сказано в публикации Süddeutsche Zeitung.

 


Специалисты призывают федеральное правительство взять в качестве примера Южную Корею, которая не вводила блокировку населенных пунктов, но обеспечила повсеместное тестирование граждан. 

СМИ пишут, что документ поступил в МВД Германии 22 марта. 

По данным Института Джонса Хопкинса на 28 марта, в ФРГ насчитывался 50 871 заболевший (пятое место в мире), при этом умер 351 человек. Смертность составляет примерно 0,6% (один из наименьших показателей на планете).

 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

 
 
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Если меры по борьбе с коронавирусом будут ограничены карантином, то не менее 70% жителей Германии заболеют, а число погибших достигнет примерно миллиона. Об этом...
 
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