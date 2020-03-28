|
В Германии составили два сценария пандемии
28.03.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Если меры по борьбе с коронавирусом будут ограничены карантином, то не менее 70% жителей Германии заболеют, а число погибших достигнет примерно миллиона. Об этом говорится в конфиденциальном исследовании, проведенном по заказу МВД ФРГ, сообщают Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.
12 тыс. умерших или 1 млн. В Германии составили два сценария пандемии – СМИ
Карантинных мер недостаточно для противостояния вирусу, предупреждают немецкие ученые
Фото: ЕРА
Существует два базовых сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии, исходя из них можно спрогнозировать минимальное и максимальное число жертв эпидемии. Об этом говорится в конфиденциальном исследовании под названием "Как взять под контроль COVID-19", которое составлено экспертами по заказу министерства внутренних дел страны.
Содержание документа стало известно изданиям
В худшем случае, если государство ограничивается запретом массовых мероприятий и уменьшением числа поездок между регионами, 70% населения вскоре будут инфицированы, более 80% пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, не смогут попасть в больницы, а число погибших в Германии превысит миллионную отметку, отмечает Der Spiegel.
При оптимистичном сценарии, включающем массовое тестирование и строгую изоляцию зараженных, около миллиона человек в Германии заболеют, но только 12 тыс. умрут. Процедура должна сохраняться в течение двух месяцев. Но поскольку впоследствии лишь небольшая часть населения будет иммунизирована против коронавируса, бдительность должна сохраняться на высоком уровне, говорится в документе.
Специалисты призывают федеральное правительство взять в качестве примера Южную Корею, которая не вводила блокировку населенных пунктов, но обеспечила повсеместное тестирование граждан.
СМИ пишут, что документ поступил в МВД Германии 22 марта.
По данным Института Джонса Хопкинса на 28 марта, в ФРГ насчитывался 50 871 заболевший (пятое место в мире), при этом умер 351 человек. Смертность составляет примерно 0,6% (один из наименьших показателей на планете).
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если меры по борьбе с коронавирусом будут ограничены карантином, то не менее 70% жителей Германии заболеют, а число погибших достигнет примерно миллиона. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)