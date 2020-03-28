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В Польше за месяц до президентских выборов изменили избирательный кодекс

28.03.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящая в Польше партия “Право и справедливость” в ночь на 28 марта неожиданно изменила избирательный кодекс, пишет издание “Gazeta.pl”.

Поправки в документ позволяют участвовать в предстоящих выборах президента людям 60+ а также тем, кто находится в изоляции, онлайн. Президентские выборы в Польше назначены на 10 мая, переносить их никто не собирается. Учитывая строгие карантинные меры, принятые Польшей, вполне получится, что голосовать избиратели будут на диване.

“Организация выборов во время эпидемии — рецепт трагедии. Тот, кто этого не понимает, идиот. Кто понимает, но принимает такое решение, будет иметь кровь на руках”, — прокомментировал ещё до принятия “правок” Адриан Зандберг из партии “Вместе”. За изменения проголосовало 222 депутата польского сейма, 214 — против, 3 воздержались. Эксперты считают, что такие изменения нарушают Конституции, согласно которой правки в документ можно вносить за шесть месяцев до старта президентских выборов. Сторонники правящей партии считают правки “технической мерой”, вызванной ситуацией с пандемией коронавируса.
 
 
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Правящая в Польше партия “Право и справедливость” в ночь на 28 марта неожиданно изменила избирательный кодекс, пишет издание “Gazeta.pl”.
 
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