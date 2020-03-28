В Польше за месяц до президентских выборов изменили избирательный кодекс

Поправки в документ позволяют участвовать в предстоящих выборах президента людям 60+ а также тем, кто находится в изоляции, онлайн. Президентские выборы в Польше назначены на 10 мая, переносить их никто не собирается. Учитывая строгие карантинные меры, принятые Польшей, вполне получится, что голосовать избиратели будут на диване.





“Организация выборов во время эпидемии — рецепт трагедии. Тот, кто этого не понимает, идиот. Кто понимает, но принимает такое решение, будет иметь кровь на руках”, — прокомментировал ещё до принятия “правок” Адриан Зандберг из партии “Вместе”. За изменения проголосовало 222 депутата польского сейма, 214 — против, 3 воздержались. Эксперты считают, что такие изменения нарушают Конституции, согласно которой правки в документ можно вносить за шесть месяцев до старта президентских выборов. Сторонники правящей партии считают правки “технической мерой”, вызванной ситуацией с пандемией коронавируса.