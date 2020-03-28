В Иране люди сотнями умирают от метанола из-за фейков, что спирт лечит коронавирус

В Иране более 480 человек умерли и почти 3 тыс. получили ущерб здоровью от отравления метиловым спиртом, который они выпили для «лечения» или «профилактики» коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советника Министерства здравоохранения Ирана доктора Хосейна Хассаняна.





Большая часть отравлений метанолом зафиксирована в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, в частности в городе Шираз. Такие случаи зафиксированы и в городах Кередж и Йезд.





В мусульманском Иране употребление алкоголя запрещено. Этиловый спирт, который используется, например, в антисептиках, производят государственные предприятия. Они же выпускают и сверхтоксичный метанол, который используется в промышленности. Оба спирта бесцветны, а чтобы можно было отличить этанол от метанола, в последний добавляют красители.





На фоне пандемии COVID-19 (а Иран входит в пятерку стран с наибольшим числом подтвержденных случаев) в марте в стране начали тиражироваться фейковые новости о том, что алкоголь убивает коронавирус. В результате резко вырос спрос на кустарные алкогольные напитки, продаваемые из-под полы. А самогонщики зачастую используют для производства напитков не этанол, а метанол, предварительно его обесцвечивая. Это и приводит к массовым отравлениям, причем в больницы поступают даже дети с отравлением метанолом.





Метанол нельзя употреблять внутрь, как обычный алкоголь. В отличие от этилового спирта, прием внутрь 10 мл метанола уже приводит к тяжелому отравлению, а 80-150 мл — смертельная доза. Самая легкая форма отравления — головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. По запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта.