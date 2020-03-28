ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Иране люди сотнями умирают от метанола из-за фейков, что спирт лечит коронавирус

28.03.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Число жертв метанола превысило 480 человек, почти 3 тыс. человек стали инвалидами после его употребления

В Иране более 480 человек умерли и почти 3 тыс. получили ущерб здоровью от отравления метиловым спиртом, который они выпили для «лечения» или «профилактики» коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советника Министерства здравоохранения Ирана доктора Хосейна Хассаняна.

Большая часть отравлений метанолом зафиксирована в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, в частности в городе Шираз. Такие случаи зафиксированы и в городах Кередж и Йезд.

В мусульманском Иране употребление алкоголя запрещено. Этиловый спирт, который используется, например, в антисептиках, производят государственные предприятия. Они же выпускают и сверхтоксичный метанол, который используется в промышленности. Оба спирта бесцветны, а чтобы можно было отличить этанол от метанола, в последний добавляют красители.

На фоне пандемии COVID-19 (а Иран входит в пятерку стран с наибольшим числом подтвержденных случаев) в марте в стране начали тиражироваться фейковые новости о том, что алкоголь убивает коронавирус. В результате резко вырос спрос на кустарные алкогольные напитки, продаваемые из-под полы. А самогонщики зачастую используют для производства напитков не этанол, а метанол, предварительно его обесцвечивая. Это и приводит к массовым отравлениям, причем в больницы поступают даже дети с отравлением метанолом.

Метанол нельзя употреблять внутрь, как обычный алкоголь. В отличие от этилового спирта, прием внутрь 10 мл метанола уже приводит к тяжелому отравлению, а 80-150 мл — смертельная доза. Самая легкая форма отравления — головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. По запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жертв метанола превысило 480 человек, почти 3 тыс. человек стали инвалидами после его употребления
 
Новости дня
Новости
 
В Германии составили два сценария пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика