«Неман» показал новую форму: «Мы никогда не были такими полосатыми»

Источник материала: Tribuna.com

презентовал новую форму от немецкого экипировщика фирмы Saller.

«Желания «Немана» совпали с возможностями немецкого производителя Saller. Наши традиционные «желто-зеленые» цвета плюс индивидуальный подход, и вот она перед вами – новая форма, для новой игры! Мы никогда не были такими полосатыми», – говорится в сообщении «Немана» .

Отметим, что команда презентовала форму в стиле #fliptheswitch челленджа.