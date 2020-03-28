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«Неман» показал новую форму: «Мы никогда не были такими полосатыми»
28.03.2020 20:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Желания «Немана» совпали с возможностями немецкого производителя Saller. Наши традиционные «желто-зеленые» цвета плюс индивидуальный подход, и вот она перед вами – новая форма, для новой игры! Мы никогда не были такими полосатыми», – говорится в
Отметим, что команда презентовала форму в стиле #fliptheswitch челленджа.
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