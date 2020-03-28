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Эксперты обсуждают влияние антипандемических мер на экономику

Президент Беларуси о психозе и последствиях для экономики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси с начала распространения коронавируса говорил о последствиях для экономики Все эти мысли фактически полностью повторяют то, о чем наш Президент говорил неоднократно. Последний раз буквально накануне, посещая предприятие "Белгипс". Отвечая...

Все эти мысли фактически полностью повторяют то, о чем наш Президент говорил неоднократно. Последний раз буквально накануне,, Александр Лукашенко объяснил, как общественная истерия может нанести серьезный ущерб экономике.Экспертное сообщество сейчас активно обсуждает введенные в тех или иных странах и еще только предлагаемые меры борьбы с распространением коронавируса с точки зрения экономики. Все чаще звучат мнения, что драконовские меры ставят многие предприятия на грань выживания.О подобных последствиях для экономики в глобальном смысле белорусский Президент говорил фактически с самого начала распространения коронавируса. На цитаты разлетелись его слова о тракторе. Тогда многие восприняли их как шутку. Некоторые силы внутри страны поспешили заработать на этом политические очки. Но разве сравнение с машиной, которая пашет и фактически кормит людей, это не то, о чем сейчас уже заговорили многие? Разумеется, трактор - это фигура речи, яркий образ, воплотивший необходимость работать и жить. И когда другие молчали, Президент был первым, кто через этот символ громко определил, что всем следует делать. Кто-то тогда посмеялся. Но вот теперь посмейтесь над Трампом или другими лидерами, которые говорят то же самое.