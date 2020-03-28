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Экономика мира в условиях коронавируса
28.03.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTГлавный вопрос, которым задаются сегодня во всем мире: ограничится ли развитие ситуации с коронавирусом падением индексов на рынках или все закончится глобальным экономическим кризисом? Эпидемия рано или поздно сойдет на нет. А вот какую цену заплатит бизнес, госпредприятия и даже домохозяйства там, где объявлен жесткий карантин – это уже повестка сегодняшнего дня. Счет убытков из-за закрытия производств и запрета на передвижение в странах, где такие меры приняты, исчисляется огромными суммами. И это только начало возможных негативных последствий, уверяют экономисты. О серьезности положения говорят и в МВФ, и в ООН.
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Ключевое беспокойство по поводу долговременного воздействия внезапной остановки мировой экономики - это риск волны банкротств и увольнений, которые не только могут подорвать восстановление, но и могут разрушить структуру наших обществ".
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Это человеческий кризис, а не финансовый. Мы должны сосредоточиться на людях, которые зарабатывают себе на жизнь, на платежеспособности предприятий".
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Главный вопрос, которым задаются сегодня во всем мире: ограничится ли развитие ситуации с коронавирусом падением индексов на рынках или все закончится глобальным...
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