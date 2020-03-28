ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экономика мира в условиях коронавируса

28.03.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Главный вопрос, которым задаются сегодня во всем мире: ограничится ли развитие ситуации с коронавирусом падением индексов на рынках или все закончится глобальным экономическим кризисом? Эпидемия рано или поздно сойдет на нет. А вот какую цену заплатит бизнес, госпредприятия и даже домохозяйства там, где объявлен жесткий карантин – это уже повестка сегодняшнего дня. Счет убытков из-за закрытия производств и запрета на передвижение в странах, где такие меры приняты, исчисляется огромными суммами. И это только начало возможных негативных последствий, уверяют экономисты. О серьезности положения говорят и в МВФ, и в ООН.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Ключевое беспокойство по поводу долговременного воздействия внезапной остановки мировой экономики - это риск волны банкротств и увольнений, которые не только могут подорвать восстановление, но и могут разрушить структуру наших обществ".

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Это человеческий кризис, а не финансовый. Мы должны сосредоточиться на людях, которые зарабатывают себе на жизнь, на платежеспособности предприятий".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный вопрос, которым задаются сегодня во всем мире: ограничится ли развитие ситуации с коронавирусом падением индексов на рынках или все закончится глобальным...
 
Новости дня
Новости
 
Фотофакт: Папа Римский помолился в одиночестве на пустой площади
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика