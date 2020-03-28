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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика мира в условиях коронавируса Главный вопрос, которым задаются сегодня во всем мире: ограничится ли развитие ситуации с коронавирусом падением индексов на рынках или все закончится глобальным...

Главный вопрос, которым задаются сегодня во всем мире: ограничится ли развитие ситуации с коронавирусом падением индексов на рынках или все закончится глобальным экономическим кризисом? Эпидемия рано или поздно сойдет на нет. А вот какую цену заплатит бизнес, госпредприятия и даже домохозяйства там, где объявлен жесткий карантин – это уже повестка сегодняшнего дня. Счет убытков из-за закрытия производств и запрета на передвижение в странах, где такие меры приняты, исчисляется огромными суммами. И это только начало возможных негативных последствий, уверяют экономисты. О серьезности положения говорят и в МВФ, и в ООН.