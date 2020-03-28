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Фотофакт: Папа Римский помолился в одиночестве на пустой площади
28.03.2020 21:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск помолился за прекращение пандемии коронавируса, сообщает vaticannews.va. 83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра в Ватикане, которая была закрыта с 10 марта.
83-летний Франциск на площади Святого Петра / Reuters
Богослужение можно было посмотреть во время прямых телевизионных трансляций и онлайн.
Большинство смертей от коронавируса именно в Италии — 9134.
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Папа Римский Франциск помолился за прекращение пандемии коронавируса, сообщает vaticannews.va. 83-летний понтифик выступил на пустой площади Святого Петра в Ватикане,...
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