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В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч

28.03.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии за последние сутки составило 889. Таким образом, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 10 тысяч. Об этом сообщил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.


Фото: Reuters

«На сегодняшний день зараженных 70 065, что на 3651 больше, чем накануне. Из них 3856 — в отделениях интенсивной терапии. К сожалению, скончавшихся за сутки — 889 человек. Общее число излечившихся — 12 384, на 1434 больше, чем в пятницу», — сообщил Боррелли.

Он отметил, что в пятницу число заразившихся было выше — 4401, тогда как растет число излечившихся, которых в сутки до сих пор лишь крайне редко достигало тысячи. Общее число умерших — 10 023. Только накануне был достигнут новый антирекорд, когда за сутки зарегистрировали 968 смертей от вызываемого коронавирусом заболевания и его последствиями. Хотя к ним и прибавились 50, не учтенные накануне. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 92 472, уступая только США, где более 110 тыс. заразившихся.

Сам Боррелли вернулся после непродолжительного недомогания. Он прошел тест на коронавирус, который оказался отрицательным

 
 
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Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 92 472, уступая только США, где более 110 тыс. заразившихся.
 
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