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COVID-19: Ситуация в мире

28.03.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19

Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире, начинает оживать. На улицах появляется все больше людей. Заработало метро, начали ходить междугородние поезда, в том числе ежедневные из Шанхая в Ухань. На станциях установлены сотни тепловизоров. 

Первый грузовой поезд отправился в Европу из Уханя

Сегодня станцию Ухань покинул и первый с начала вспышки коронавируса грузовой поезд. Через две недели он прибудет в пункт назначения - немецкий город Дуйсбург. В Европу, в частности, отправлены товары медицинского назначения и предметы первой необходимости.

В Испании растет количество выздоровевших

В Испании, второй европейской стране по количеству зараженных коронавирусом, растет количество выздоровевших. За последние сутки болезнь победили еще почти 3 тысячи человек, что на 31 % больше показателей, обнародованных в пятницу. Сейчас общее количество выздоровевших в Испании составляет 12 тысяч 285 человек.

Экология в мире значительно улучшилась


На фоне эпидемии коронавируса экология в мире значительно улучшилась. Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали: в ряде регионов воздух стал гораздо чище. Так, к примеру, ученые констатируют значительное снижение концентрации диоксида азота над большими европейскими городами, особенно над Миланом, Парижем и Мадридом. Ранее исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме. 
Мы связались с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом, чтобы лично узнать о ситуации в разных странах (видео).
Полную версию видеоинтервью наших соотечественников из Испании, Франции, Германии, Великобритании и даже Саудовской Аравии, а также другие важные темы недели  смотрите уже в это воскресенье в "Главном эфире".

 
 
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В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19 Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире, начинает оживать. На...
 
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