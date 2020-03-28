Источник материала: БT

В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19

Первый грузовой поезд отправился в Европу из Уханя

В Испании растет количество выздоровевших

Экология в мире значительно улучшилась

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID-19: Ситуация в мире В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19 Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире, начинает оживать. На...

Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире,. На улицах появляется все больше людей. Заработало метро, начали ходить междугородние поезда, в том числе ежедневные из Шанхая в Ухань. На станциях установлены сотни тепловизоров.Сегодня станцию Ухань покинул и. Через две недели он прибудет в пункт назначения - немецкий город Дуйсбург. В Европу, в частности, отправлены товары медицинского назначения и предметы первой необходимости.В Испании, второй европейской стране по количеству зараженных коронавирусом, растет количество выздоровевших. За последние сутки болезнь победили еще почти 3 тысячи человек, что на 31 % больше показателей, обнародованных в пятницу. Сейчас общее количество выздоровевших в Испании составляет 12 тысяч 285 человек.На фоне эпидемии коронавируса экология в мире значительно улучшилась. Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали: в ряде регионов воздух стал гораздо чище. Так, к примеру, ученые констатируют значительное снижение концентрации диоксида азота над большими европейскими городами, особенно над Миланом, Парижем и Мадридом. Ранее исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.Мы связались с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом, чтобы лично узнать о ситуации в разных странахПолную версию видеоинтервью наших соотечественников из Испании, Франции, Германии, Великобритании и даже Саудовской Аравии, а также другие важные темы недели смотрите уже в это воскресенье