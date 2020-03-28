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COVID-19: Ситуация в мире
28.03.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире,
Первый грузовой поезд отправился в Европу из УханяСегодня станцию Ухань покинул и
В Испании растет количество выздоровевшихВ Испании, второй европейской стране по количеству зараженных коронавирусом, растет количество выздоровевших. За последние сутки болезнь победили еще почти 3 тысячи человек, что на 31 % больше показателей, обнародованных в пятницу. Сейчас общее количество выздоровевших в Испании составляет 12 тысяч 285 человек.
Экология в мире значительно улучшилась
На фоне эпидемии коронавируса экология в мире значительно улучшилась. Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу и констатировали: в ряде регионов воздух стал гораздо чище. Так, к примеру, ученые констатируют значительное снижение концентрации диоксида азота над большими европейскими городами, особенно над Миланом, Парижем и Мадридом. Ранее исследования показали, что над промышленным Китаем показатели диоксида азота приблизились к норме.
Мы связались с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом, чтобы лично узнать о ситуации в разных странах (видео).
Полную версию видеоинтервью наших соотечественников из Испании, Франции, Германии, Великобритании и даже Саудовской Аравии, а также другие важные темы недели смотрите уже в это воскресенье
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В городе Ухань за сутки не было новых случаев COVID-19 Многомиллионный китайский город Ухань, откуда началась пандемия коронавируса в мире, начинает оживать. На...
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