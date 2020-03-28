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Десять футболистов испанской "Валенсии" инфицированы коронавирусом

28.03.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество инфицированных коронавирусом в испанском футбольном клубе "Валенсия" достигло 25 человек.

Как передает ТАСС, об этом сообщает газета Marca.

По информации источника издания, среди них 10 игроков и 15 сотрудников клуба. Имена инфицированных не сообщаются.



Ранее лично о заболевании сообщили Эсекьель Гарай, выступавший за петербургский "Зенит", Хосе Гайя и Эльяким Мангала. За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Испании инфицированных коронавирусом - свыше 65 тыс., выздоровели - более 9 тыс., свыше 5 тыс. человек умерли.
 
 
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Количество инфицированных коронавирусом в испанском футбольном клубе "Валенсия" достигло 25 человек.
 
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