сообщает газета Marca. Как передает ТАСС, об этомгазета Marca.





По информации источника издания, среди них 10 игроков и 15 сотрудников клуба. Имена инфицированных не сообщаются.













Ранее лично о заболевании сообщили Эсекьель Гарай, выступавший за петербургский "Зенит", Хосе Гайя и Эльяким Мангала. За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.





По данным Университета Джона Хопкинса, в Испании инфицированных коронавирусом - свыше 65 тыс., выздоровели - более 9 тыс., свыше 5 тыс. человек умерли.



