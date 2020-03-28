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Десять футболистов испанской "Валенсии" инфицированы коронавирусом
28.03.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Количество инфицированных коронавирусом в испанском футбольном клубе "Валенсия" достигло 25 человек.
Как передает ТАСС, об этом
По информации источника издания, среди них 10 игроков и 15 сотрудников клуба. Имена инфицированных не сообщаются.
Ранее лично о заболевании сообщили Эсекьель Гарай, выступавший за петербургский "Зенит", Хосе Гайя и Эльяким Мангала. За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Испании инфицированных коронавирусом - свыше 65 тыс., выздоровели - более 9 тыс., свыше 5 тыс. человек умерли.
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Количество инфицированных коронавирусом в испанском футбольном клубе "Валенсия" достигло 25 человек.
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