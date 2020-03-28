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Кому пандемия, а кому – легкая нажива. Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников на фоне коронавирусной истерии
28.03.2020 22:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ажиотаж вокруг коронавируса стал настоящей золотой жилой для тех, кто хочет подзаработать на всеобщем страхе и стрессе. Пока специалисты ищут вакцину и останавливают эпидемию, аферисты наживаются на пандемии.
Паника – плохой помощник не только в борьбе с болезнью. Где паника – там аферисты. Новые способы мошенничества распространяются быстрее любой эпидемии. В страхе люди готовы терять деньги, лишь бы сохранить жизнь. Освященные маски и амулеты, заговоры от коронавируса и целительные снадобья – кому-то это покажется смешным, но многим не до смеха! Пока одни пытаются прославиться в интернете, другие делают настоящий корона-бизнес и наживаются на всеобщем стрессе.
Продавать всё это имеют право только аптеки. А предприимчивому бизнесмену из Гродно теперь придётся выплатить штраф. Эксперты предупреждают – «кибер-коронавирус» проник в мировую сеть.
Помимо этого аферисты организовывают сборы лже-пожертвований и на помощь больным. Счёт спам-сообщений и писем на тему коронавируса идет на тысячи в день.
Новоявленные мародёры идут на любые уловки, чтобы заработать на ажиотаже. Пока учёные всего мира бьются над созданием вакцины, мошенники уже предлагают чудо-пилюли не только от коронавируса, но вообще от любой заразы! Как не купиться?
В зоне риска – пожилые люди. Их в стране больше 800 тысяч. Многие не в силах самостоятельно сходить в магазин или аптеку, и рассчитывают только на помощь социальных работников, под видом которых в дом чаще всего и проникают нечистые на руку люди.
Мы пошли на эксперимент – провели так называемый квартирный обход, якобы для профилактики опасной инфекции.
- Здравствуйте! Эпидемиологическая служба, будем проводить дезинфекцию вашей квартиры от коронавируса.
- Открываю!..
А предложить могут всякое: от профилактических мер до платного обследования с последующим излечением. Но помните – с помощью рентгена и обычных анализов коронавирус не диагностировать. И никакие псевдолекарства от болезни не спасут. Лучше соблюдать правила личной гигиены.
Врачи напоминают, самолечение опасно. При малейших симптомах стоит обращаться в больницу. И самое главное – не паниковать.
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Кому пандемия, а кому – легкая нажива. Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников на фоне коронавирусной истерии
Ажиотаж вокруг коронавируса стал настоящей золотой жилой для тех, кто хочет подзаработать на всеобщем страхе и стрессе. Пока специалисты ищут вакцину и...
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