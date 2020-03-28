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Бессонные дежурства и работа в постоянной зоне риска. Один день из жизни инфекциониста
28.03.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пока вся планета следит и ждёт новостей, есть среди нас люди, которые просто физически не успевают читать то, что пишут в интернете. Им и не нужно – реальную ситуацию они видят своими глазами. Да, сейчас сразу вспоминаются впечатляющие фотографии докторов из Китая, Италии, Испании, на лицах которых защитные маски оставили шрамы. А что мы знаем о работе наших специалистов в эти непростые дни? Как их зовут, как они выглядят, в конце концов, страшно ли им? Ровно месяц назад в Беларуси подтвердили первый случай заражения COVID-19. Нам удалось взять интервью врача, который одним из первых узнал об этом.
Каждый день ровно в семь утра он выходит из дома и едет на работу. Как и миллионы белорусов, и каждый сейчас хотел бы задать ему десятки вопросов. Для этого мы и были в семь утра у подъезда, чтобы вместе поехать в инфекционную больницу и узнать, что происходит в стенах, где белорусские врачи борются с коронавирусом.
И вот уже ровно месяц команда их больницы круглосуточно работает над лечением и созданием надёжных условий изоляции для каждого, у кого положительный результат теста. Пока одни пробуют самоизоляцию, другие впечатляются далеко не всегда правдивыми новостями в интернете, они каждый день выходят к тем, кто уже столкнулся с COVID-19, и для кого страх смешался с неизвестностью. Именно им нужно помогать прямо сейчас. И только ночью возвращаются к своим семьям с уверенностью, что смогут победить.
- Я если честно, была немного удивлена, когда сказали, что на работу вы ездите на троллейбусе. Это по-прежнему остаётся безопасным?
Святослав Вельгин, заместитель главного врача Минской инфекционной больницы по медицинской части
- Ну, я люблю ездить, особенно если пораньше выйдешь, особенно если не так много людей. Можно почитать книгу, поучить иностранный язык.
- Но это в обычные дни. Сейчас ситуация изменилась?
- Мы рекомендуем избегать скопления людей, но общественный транспорт – это не настолько длительный контакт.
- Тогда я предлагаю проехать с вами, и вы подскажете, что мы делаем не так.
По дороге врач рассказывает, сразу заметил – люди стали осторожнее. Кому-то комфортнее заходить в транспорт в масках – если так спокойнее, врачи только за. Он ответит на несколько утренних звонков коллег из других больниц и успеет полюбоваться городом, пока не уйдёт в стены больницы до темноты.
Говорит, за месяц все привыкли к жизни в режиме экстренного звонка. Сейчас инфекционную больницу полностью перепрофилировали в больницу по госпитализации пациентов с COVID-19. Но другие инфекции тоже ведь никуда не исчезли, остальных пациентов перераспределяют по больницам, в которых врачи тоже живут и работают в новом режиме повышенной ответственности.
Множество фотографий из больниц и госпиталей приходят в эти дни со всего мира. Сначала это были китайские врачи, потом итальянские, у которых лица буквально изрезаны шрамами от масок. А какие эмоции эти снимки вызывают у нашего героя?
Сами врачи – в постоянной зоне риска. Чтобы не допустить ошибок других стран, где эпидемия началась среди специалистов, они регулярно сдают тесты сами. Отрицательный результат – лучшее подтверждение, что всё делают правильно. Информацию отсюда каждый день ждёт вся страна. Каждый день в условиях полной изоляции врачи круглосуточно работают, чтобы из этих отделений не было плохих новостей.
Они скромно говорят, что просто делают свою работу. И пока мы тщательно моем руки и много говорим о вирусе, они вместе со всей планетой учатся его побеждать. Не глядя на время, и не считая, сколько удалось поспать сегодня ночью. Обычные люди, такие же, как и все мы. Люди, которые каждый день готовы к спасению каждого из нас.
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Пока вся планета следит и ждёт новостей, есть среди нас люди, которые просто физически не успевают читать то, что пишут в интернете. Им и не нужно – реальную...
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