ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бессонные дежурства и работа в постоянной зоне риска. Один день из жизни инфекциониста

28.03.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бессонные дежурства и работа в постоянной зоне риска. Один день из жизни инфекциониста

Пока вся планета следит и ждёт новостей, есть среди нас люди, которые просто физически не успевают читать то, что пишут в интернете. Им и не нужно – реальную ситуацию они видят своими глазами. Да, сейчас сразу вспоминаются впечатляющие фотографии докторов из Китая, Италии, Испании, на лицах которых защитные маски оставили шрамы. А что мы знаем о работе наших специалистов в эти непростые дни? Как их зовут, как они выглядят, в конце концов, страшно ли им? Ровно месяц назад в Беларуси подтвердили первый случай заражения COVID-19. Нам удалось взять интервью врача, который одним из первых узнал об этом. 


Каждый день ровно в семь утра он выходит из дома и едет на работу. Как и миллионы белорусов, и каждый сейчас хотел бы задать ему десятки вопросов. Для этого мы и были в семь утра у подъезда, чтобы вместе поехать в инфекционную больницу и узнать, что происходит в стенах, где белорусские врачи борются с коронавирусом. 

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Минской инфекционной больницы по медицинской части: «Там была вообще смешная ситуация – у нас дома закончился сахар, магазин не работал после 11часов, и я шёл в метро. В это время мне звонит эпидемиолог и сообщает, что у нас первый подтверждённый случай. Я купил сахар, позвонил главному врачу, и мы оперативно собрались на работе. На такие экстренные ситуации готовится план, основное было – разместить. Пациент поступал не один, поступали и самые близкие контакты, которые потом заболели, но в наших условиях, в условиях изоляции».

И вот уже ровно месяц команда их больницы круглосуточно работает над лечением и созданием надёжных условий изоляции для каждого, у кого положительный результат теста. Пока одни пробуют самоизоляцию, другие впечатляются далеко не всегда правдивыми новостями в интернете, они каждый день выходят к тем, кто уже столкнулся с COVID-19, и для кого страх смешался с неизвестностью. Именно им нужно помогать прямо сейчас. И только ночью возвращаются к своим семьям с уверенностью, что смогут победить.

- Я если честно, была немного удивлена, когда сказали, что на работу вы ездите на троллейбусе. Это по-прежнему остаётся безопасным? 

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Минской инфекционной больницы по медицинской части

- Ну, я люблю ездить, особенно если пораньше выйдешь, особенно если не так много людей. Можно почитать книгу, поучить иностранный язык.

- Но это в обычные дни. Сейчас ситуация изменилась? 

- Мы рекомендуем избегать скопления людей, но общественный транспорт – это не настолько длительный контакт. 

- Тогда я предлагаю проехать с вами, и вы подскажете, что мы делаем не так.

По дороге врач рассказывает, сразу заметил – люди стали осторожнее. Кому-то комфортнее заходить в транспорт в масках – если так спокойнее, врачи только за. Он ответит на несколько утренних звонков коллег из других больниц и успеет полюбоваться городом, пока не уйдёт в стены больницы до темноты. 

Говорит, за месяц все привыкли к жизни в режиме экстренного звонка. Сейчас инфекционную больницу полностью перепрофилировали в больницу по госпитализации пациентов с COVID-19. Но другие инфекции тоже ведь никуда не исчезли, остальных пациентов перераспределяют по больницам, в которых врачи тоже живут и работают в новом режиме повышенной ответственности. 

Множество фотографий из больниц и госпиталей приходят в эти дни со всего мира. Сначала это были китайские врачи, потом итальянские, у которых лица буквально изрезаны шрамами от масок. А какие эмоции эти снимки вызывают у нашего героя?  

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Минской инфекционной больницы по медицинской части: «Гордость за профессию. Делаем общее дело. На самом деле сейчас в медицину приходят не из-за денег, призвание остаётся и тут моральная благодарность пациентов – лучшая награда для врача. Не то чтобы до слёз, но меня так радует, что очень много звонков, писем пишут оказать помочь врачам инфекционистам. И мы очень благодарны, получаем деньги на оборудование, средства индивидуально защиты и даже обедами вас кто-то поддержал. Да, это не значит, что мы тут голодные, но это поднимает дух, настроение и снимает хоть немного напряжение, которое несомненно присутствует».

Сами врачи – в постоянной зоне риска. Чтобы не допустить ошибок других стран, где эпидемия началась среди специалистов, они регулярно сдают тесты сами. Отрицательный результат – лучшее подтверждение, что всё делают правильно. Информацию отсюда каждый день ждёт вся страна. Каждый день в условиях полной изоляции врачи круглосуточно работают, чтобы из этих отделений не было плохих новостей. 

Они скромно говорят, что просто делают свою работу. И пока мы тщательно моем руки и много говорим о вирусе, они вместе со всей планетой учатся его побеждать. Не глядя на время, и не считая, сколько удалось поспать сегодня ночью. Обычные люди, такие же, как и все мы. Люди, которые каждый день готовы к спасению каждого из нас.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока вся планета следит и ждёт новостей, есть среди нас люди, которые просто физически не успевают читать то, что пишут в интернете. Им и не нужно – реальную...
 
Новости дня
Новости
 
Кому пандемия, а кому – легкая нажива. Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников на фоне коронавирусной истерии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика