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Группа Little Big представила «карантинную» версию своей популярной песни (ВИДЕО)
28.03.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Солист группы Little Big Илья Прусикин в
Под роликом Прусикин написал, что это карантинная версия. Напомним, что сейчас Москва из-за коронавируса находится в карантинном режиме.
На видео один из участников группы бьет ложкой по стаканам с водой, второй извлекает звуки ложкой по бутылке, а сам Прусикин создает звуки с помощью колпачка от градусника.
Подписчики в комментариях поддержали солистов: «Хаха, спасибо за поднятия настроения», «Ребята, вы the best. Спасибо за настроение», «Шёл карантин, они развлекались как могли».
Знаменитости на карантине развлекаются как могут: записывают видео в TikTok, проводят онлайн-концерты и даже посвящают коронавирусу песни.
Фото: Instagram.com/iliyaprusikin/
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