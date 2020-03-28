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Группа Little Big представила «карантинную» версию своей популярной песни (ВИДЕО)

28.03.2020 22:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группа Little Big представила «карантинную» версию своей популярной песни (ВИДЕО)

Солист группы Little Big Илья Прусикин в Instagram опубликовал забавное видео, где участники группы переделали свою же песню I’m ok.

Под роликом Прусикин написал, что это карантинная версия. Напомним, что сейчас Москва из-за коронавируса находится в карантинном режиме.

На видео один из участников группы бьет ложкой по стаканам с водой, второй извлекает звуки ложкой по бутылке, а сам Прусикин создает звуки с помощью колпачка от градусника.

Подписчики в комментариях поддержали солистов: «Хаха, спасибо за поднятия настроения», «Ребята, вы the best. Спасибо за настроение», «Шёл карантин, они развлекались как могли».

Знаменитости на карантине развлекаются как могут: записывают видео в TikTok, проводят онлайн-концерты и даже посвящают коронавирусу песни.

Фото: Instagram.com/iliyaprusikin/

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Солист группы Little Big Илья Прусикин в Instagram опубликовал забавное видео, где участники группы переделали свою же песню I’m ok. Под роликом Прусикин написал, что это...
 
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