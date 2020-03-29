|
Зараженных коронавирусом уже более 660 тысяч, за последние сутки - 70 тысяч новых случаев
29.03.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мире зарегистрировано более 664 тысяч случаев заражение коронавирусом, число умерших превысило 30 тысяч человек, свидетельствуют
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер по количеству зараженных по-прежнему США - 124 377 случаев, из которых вылечились 1095 человек, умерли - 2185. Второе место занимает Италия - 92 472 случая заражения,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)