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Зараженных коронавирусом уже более 660 тысяч, за последние сутки - 70 тысяч новых случаев

29.03.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире зарегистрировано более 664 тысяч случаев заражение коронавирусом, число умерших превысило 30 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • Лидер по количеству зараженных по-прежнему США — 124 377 случаев, из которых вылечились 1095 человек, умерли — 2185. Второе место занимает Италия — 92 472 случая заражения, жертвами коронавируса стали 10 023 человека. На третьем месте Китай: за сутки коронавирусом заразились 45 человек, умерли пятеро. Всего с начала пандемии в КНР зарегистрировано 82 057 случаев заражения, умерли 3300 человек.
  • В Европе сложная ситуация не только в Италии, но и в Испании. Власти страны сообщают о 73 235 инфицированных. Среди них 12 285 выздоровели, умерли 5982 человека.
  • Растет количество зараженных и в соседних с Беларусью странах. В Литве 394 случая заражения, семь человек скончались, один выздоровел. В Латвии 305 зараженных, жертв нет, один человек поправился. В Польше 1638 зараженных, скончались 18 человек, выздоровели — семь. В Украине 356 случаев заражения, девять жертв, пять человек выздоровели. В России число зараженных достигло 1264 человек, 49 выздоровели, четыре человека скончались.
  • В Беларуси, по последним данным на 27 марта зафиксировано 94 случая коронавируса.
 
 
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Лидер по количеству зараженных по-прежнему США - 124 377 случаев, из которых вылечились 1095 человек, умерли - 2185. Второе место занимает Италия - 92 472 случая заражения,...
 
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