Одноразовые халаты от Armani и $100 млн поддержки от Билла Гейтса. Кто еще помогает спасать планету от пандемии?

Источник материала: ОНТ

Это хорошо, что в какой-то момент все осознали, что сегодня у нас общий враг. Генсек ООН призвал даже прекратить все боевые действия. Но на передовой оказались не военные, а медики. Одним им не справиться. Знаменитости, спортсмены, бизнесмены – помогают все, как говорится, кто чем может.





Модный дом Armani пошьёт медицинские халаты для итальянских врачей – не модные, но практичные, одноразовые. А сам дизайнер пожертвовал несколько миллионов евро больницам Италии. Основатель кампании Alibaba Джек Ма, самый богатый человек в Китае, финансирует разработку вакцины, а также отправил в Европу миллион масок и полмиллиона тестов на коронавирус. Илон Маск подарил Калифорнии больше тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Билл Гейтс из собственного фонда выделил 100 миллионов долларов на то, чтобы остановить болезнь. Месси, Роналду, Макгрегор, другие известные спортсмены – по миллиону.

Не скупятся и звёзды шоу-бизнеса – Рианна, Шварценеггер и другие. Лондонские волонтеры бесплатно кормят врачей и медсестер. Впрочем, таких случаев много по всему миру.

Благотворительный счет на этой неделе открыл и Минздрав Беларуси. Поступившие деньги распределят в соответствии с потребностями больниц и клиник.

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