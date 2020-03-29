|
«Реал» не намерен сокращать зарплаты. Клуб платит основе на 144 млн евро меньше, чем «Барса»
29.03.2020 08:17 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чистая профиль клуба за последние десять лет составила 324 миллиона евро.
«Реал» тратит на оплату работы игроков первой команды порядка 283 миллионов в год – на 144 млн меньше, чем «Барселона», которая расходует 427 млн ежегодно в тех же целях.
В данный момент клуб, управляемый президентом
Ранее к сокращению зарплат прибегли ряд ведущих европейских клубов, в том числе «Барселона», «Бавария», «Ювентус».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реал Мадрид» не планирует сокращать зарплаты футболистов на фоне рецессии, обусловленной пандемией коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)