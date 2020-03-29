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«Реал» не намерен сокращать зарплаты. Клуб платит основе на 144 млн евро меньше, чем «Барса»

29.03.2020 08:17 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал Мадрид» не планирует сокращать зарплаты футболистов на фоне рецессии, обусловленной пандемией коронавируса.

Чистая профиль клуба за последние десять лет составила 324 миллиона евро.

«Реал» тратит на оплату работы игроков первой команды порядка 283 миллионов в год – на 144 млн меньше, чем «Барселона», которая расходует 427 млн ежегодно в тех же целях.

В данный момент клуб, управляемый президентом Флорентино Пересом, вернувшимся на руководящий пост в 2009 году, не планирует прибегать к сокращению зарплат. В частности, в «Реале» надеются, что чемпионат Ла Лиги будет доигран летом, и это сгладит негативный экономический эффект от пандемии.

Ранее к сокращению зарплат прибегли ряд ведущих европейских клубов, в том числе «Барселона», «Бавария», «Ювентус».

 
 
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«Реал Мадрид» не планирует сокращать зарплаты футболистов на фоне рецессии, обусловленной пандемией коронавируса.
 
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