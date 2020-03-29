«Реал» не намерен сокращать зарплаты. Клуб платит основе на 144 млн евро меньше, чем «Барса»

Источник материала: Tribuna.com

не планирует сокращать зарплаты футболистов на фоне рецессии, обусловленной пандемией коронавируса .

Чистая профиль клуба за последние десять лет составила 324 миллиона евро.

«Реал» тратит на оплату работы игроков первой команды порядка 283 миллионов в год – на 144 млн меньше, чем «Барселона», которая расходует 427 млн ежегодно в тех же целях.

В данный момент клуб, управляемый президентом Флорентино Пересом , вернувшимся на руководящий пост в 2009 году, не планирует прибегать к сокращению зарплат. В частности, в «Реале» надеются, что чемпионат будет доигран летом, и это сгладит негативный экономический эффект от пандемии.

Ранее к сокращению зарплат прибегли ряд ведущих европейских клубов, в том числе «Барселона», «Бавария», «Ювентус».