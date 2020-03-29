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В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США

29.03.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 28 марта, из порта Норфолк в американском штате Вирджиния состоялась церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где он будет помогать больницам, переполненным пациентами с COVID-19. Об этом сообщает Голос Америки.





Ожидается, что USNS Comfort прибудет в Нью-Йорк 30 марта, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

На корабле установлены 1000 коек для пациентов – это даст возможность высвободить места в больницах и уменьшить нагрузку на местных врачей.

Напомним, что ситуация в Нью-Йорке обостряется - подсчитано, что каждые 17 минут умирает один заболевший коронавирусом. Однако карантин пока не введен.
 
 
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Сегодня, 28 марта, из порта Норфолк в американском штате Вирджиния состоялась церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где он будет помогать...
 
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