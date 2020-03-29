В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США

















Ожидается, что USNS Comfort прибудет в Нью-Йорк 30 марта, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.





На корабле установлены 1000 коек для пациентов – это даст возможность высвободить места в больницах и уменьшить нагрузку на местных врачей.





Напомним, что ситуация в Нью-Йорке обостряется - подсчитано, что каждые 17 минут умирает один заболевший коронавирусом. Однако карантин пока не введен.