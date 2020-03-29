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В Нью-Йорк отправили огромный корабль-госпиталь ВМС США
29.03.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сегодня, 28 марта, из порта Норфолк в американском штате Вирджиния состоялась церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где он будет помогать больницам, переполненным пациентами с COVID-19. Об этом сообщает Голос Америки.
Ожидается, что USNS Comfort прибудет в Нью-Йорк 30 марта, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
На корабле установлены 1000 коек для пациентов – это даст возможность высвободить места в больницах и уменьшить нагрузку на местных врачей.
Напомним, что ситуация в Нью-Йорке обостряется - подсчитано, что каждые 17 минут умирает один заболевший коронавирусом. Однако карантин пока не введен.
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Сегодня, 28 марта, из порта Норфолк в американском штате Вирджиния состоялась церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где он будет помогать...
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