Новый премиальный кроссовер Audi SQ7 TFSI с бензиновым турбомотором V8 – таких быстрых семейных автомобилей вы еще не видели!

Источник материала: ProBusiness





Полноразмерный премиальный кроссовер Audi Q7 после недавнего обновления предлагает еще более стильный и современный дизайн в сочетании с новыми передовыми технологиями. На вершине модельного ряда располагается спортивная версия Audi SQ7 TFSI , которая получила не только собственную яркую внешность, но и мощный бензиновый турбомотор V8 TFSI. Невероятно, но этот внушительный (более 5 метров в длину, 2 метра в ширину) и вместительный (от 5 до 7 мест) SUV способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 4,1 секунды! Таких семейных автомобилей мы еще не видели!

Дизайн

Элегантный и солидный силуэт Audi Q7 обрел новые яркие элементы, по которым можно легко узнать обновленное семейство 2025 года. Новый фирменный дизайн Audi сочетает в себе лаконичность и минимализм с рельефными поверхностями и эффектными деталями. С первого взгляда на новый Audi SQ7 TFSI обращаешь внимание на выразительную радиаторную решетку «Singleframe» с крупными ячейками. Развитые боковые воздухозаборники с характерными «сотами» и спортивный спойлер изящно интегрированы в передний бампер. Для достижения максимального визуального эффекта можно дополнительно заказать опции Black или Black plus. В этом случае все наружные хромированные элементы – окантовка радиаторной решетки и боковых стекол, накладки на дверях и горизонтальная планка на двери багажника, а также рейлинги на крыше – будут выполнены в черном цвете.





Новая передняя светотехника с затемненными элементами оснащена топовыми фарами HD Matrix LED с «лазерным» дальним светом. Дополнительные мощные светодиоды активируются на скорости 70 км/ч и значительно улучшают обзор во время поездок по загородным трассам в темное время суток. Модель также получила инновационные LED ходовые огни с несколькими вариантами светового дизайна на выбор.





Вид сзади также открывает новые интересные элементы в дизайне Audi SQ7 TFSI. К примеру, впервые для этой модели стали доступны задние фонари на органических светодиодах OLED, которые обеспечивают очень яркое и равномерное свечение. Таким образом автомобиль становится более заметным и предсказуемым для других участников дорожного движения. Новый спойлер на верхней кромке багажника и диффузор, интегрированный в задний бампер, не только улучшают аэродинамику автомобиля, но и придают ему более динамичный внешний вид.





Новый Audi SQ7 TFSI стандартно оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками. В качестве опции для модели доступны колеса размером 21 и 22 дюйма. Мощная тормозная система с 400-миллиметровыми тормозными дисками спереди и 350-миллиметровыми дисками сзади готовы эффективно замедлить большой автомобиль в любой ситуации и с любой скорости – вплоть до ограниченных электроникой максимальных 250 км/ч.





В цветовой гамме нового семейства Audi Q7 появились новые стильные «металлики»: бежевый «Sakhir Gold», синий «Ascari Blue» и насыщенный красный «Chili Red». Поклонники «тихой роскоши» по достоинству оценят изысканный перламутровый цвет «Daytona Gray». Еще один яркий акцент: вместо стандартных черных тормозных суппортов можно заказать более эффектные красные с фирменным логотипом «S» на передней оси.

Интерьер

Премиальный интерьер нового Audi SQ7 TFSI не нуждается в представлении. Владельцы ценят эти кроссоверы за фирменное сочетание качественной отделки, по-немецки продуманной эргономики и королевского простора для водителя и всех пассажиров.





Качественная натуральная кожа «Valcona» в сочетании с передними спортивными сиденьями с электрорегулирокой, памятью положения, обогревом, вентиляцией и массажем гарантируют комфорт в поездках на самые дальние расстояния.





Сиденья второго ряда с комфортом примут трех взрослых пассажиров. В качестве опции доступны раздельные сиденья с продольной регулировкой и изменяемым наклоном спинки – для удобного размещения сразу трех детских автокресел. Audi SQ7 TFSI может быть даже семиместным – для модели можно заказать комфортабельные сиденья третьего ряда, которые складываются и раскладываются при помощи электроприводов.





Вместительность багажника нового SQ7 TFSI впечатляет не меньше просторного салона. Полезный объем автомобиля в 5-местной конфигурации варьируется от 867 литров до 1993 литров (при сложенных спинках задних сидений). Естественно, дверь багажника оснащена электроприводом с бесконтактным управлением.

Техника

Новый Audi SQ7 TFSI 2025 модельного года получил высокотехнологичный бензиновый турбированный двигатель 4.0 V8, который развивает максимальную мощность 507 л.с. и максимальный крутящий момент 770 Нм. Он скомпонован с быстродействующей 8-диапазонной автоматической коробкой передач tiptronic и фирменной системой постоянного полного привода quattro. Благодаря слаженной работе всех агрегатов Audi SQ7 TFSI демонстрирует выдающуюся динамику: разгон 0-100 км/ч всего за 4,1 секунды и максимальную скорость 250 км/ч.





Впрочем, больше всего впечатляют не цифры, а реальные ощущения. Впервые сев за руль, даже не ожидаешь, что Audi SQ7 TFSI может быть настолько быстрым и при этом комфортабельным, а также очень точным и предсказуемым в управлении.

Адаптивная пневматическая подвеска с электронным управлением обеспечивает образцовую плавность хода даже на самых разбитых дорогах. В зависимости от предпочтений водителя и режима движения дорожный просвет регулируется в диапазоне 90 мм. К примеру, при достижении высокой скорости на автотрассе автомобиль «приседает» на 15 мм, чтобы улучшить управляемость и аэродинамику. А перед тем, как выехать на бездорожье, водитель может нажатием виртуальной кнопки в меню мультимедийной системы поднять автомобиль на дополнительные 60 мм над землей.





Секрет выдающейся управляемости Audi SQ7 TFSI кроется в двух системах, которые входят в состав опционального пакета «advanced suspension». Спортивный дифференциал на задней оси обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между колесами. Эффект его работы лучше всего ощущается при скоростном маневрировании – большой кроссовер буквально «заныривает» в поворот без малейшего намека на недостаточную поворачиваемость.

Вторая система представляет собой активные электромеханические стабилизаторы «eAWS». При движении по прямой траектории они сглаживают колебания кузова на неровных дорогах, повышая тем самым комфорт движения. При динамичном управлении электромотор «зажимает» стабилизаторы на обеих осях, чтобы минимизировать крены кузова. В результате Audi SQ7 TFSI способен проходить скоростные виражи с минимальными кренами.





Полноуправляемое шасси – еще одна важная и полезная технология, которая входит в список стандартного оснащения нового Audi SQ7 TFSI. Если автомобиль совершает перестроение на высокой скорости, задние колеса поворачиваются на небольшой угол в ту же сторону, что и передние – для более высокого комфорта и безопасности маневра. На низких скоростях задние колеса могут поворачиваться на угол до 5 градусов в сторону, противоположную передним. В результате радиус разворота уменьшается на 1 метр – а значит, автомобилю нужно гораздо меньше места для маневров в ограниченном пространстве.

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