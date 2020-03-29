В витебском «Макдональдсе» появились столики «на задании». На каком?

Источник материала: Tut.by

В Витебске в «Макдональдсе» просят не занимать некоторые столики. На них появились шуточные надписи «Я на задании». Так ресторан быстрого питания обеспечивает безопасное расстояние между посетителями в ситуации с коронавирусом, пишет «Витебский курьер news».





Надписи просят не занимать некоторые места, что позволит сохранить рекомендованные 1,5 метра расстояния между столиками. Правда, просьбу соблюдают не все посетители.

Напомним, Минздрав дал рекомендации собственникам ресторанов и кафе по работе общепита в новых условиях. В частности, необходимо установить антисептики в заведениях, но и увеличить расстояние между столами, а также приостановить услуги кальян-сервиса.



