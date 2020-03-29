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В витебском «Макдональдсе» появились столики «на задании». На каком?
29.03.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в «Макдональдсе» просят не занимать некоторые столики. На них появились шуточные надписи «Я на задании». Так ресторан быстрого питания обеспечивает безопасное расстояние между посетителями в ситуации с коронавирусом,
Надписи просят не занимать некоторые места, что позволит сохранить рекомендованные 1,5 метра расстояния между столиками. Правда, просьбу соблюдают не все посетители.
Напомним, Минздрав
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В Витебске в «Макдональдсе» просят не занимать некоторые столики. На них появились шуточные надписи «Я на задании».
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