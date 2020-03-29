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Более 140 тысяч человек в мире вылечились от коронавирусной болезни

29.03.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За время эпидемии 665 тысяч человек подхватили инфекцию.

Число людей, которые заразились коронавирусной инфекцией достигло 665 164, по состоянию на воскресенье, 29 марта. С начала эпидемии 140 222 человека выздоровели после заражения, и 30 848 – умерли. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет zn.ua

Сейчас почти 500 тысяч человек в мире находятся в "активном" состоянии заболевания, 25 тысяч из которых – в тяжелом состоянии.

Больше всего новых случаев заражений за сутки появилось в Австралии (334 новых случаев), Израиле (246 новых случаев) и в США (198 новых случаев).

Крупнейшими центрами эпидемии остаются США с 124 665 заражениями, Италия с 92 472 заражениями и Китай с 82 057 заражениями.
 
 
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За время эпидемии 665 тысяч человек подхватили инфекцию.
 
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