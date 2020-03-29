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Более 140 тысяч человек в мире вылечились от коронавирусной болезни
29.03.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
За время эпидемии 665 тысяч человек подхватили инфекцию.
Число людей, которые заразились коронавирусной инфекцией достигло 665 164, по состоянию на воскресенье, 29 марта. С начала эпидемии 140 222 человека выздоровели после заражения, и 30 848 – умерли. Об этом свидетельствуют данные интерактивной
Сейчас почти 500 тысяч человек в мире находятся в "активном" состоянии заболевания, 25 тысяч из которых – в тяжелом состоянии.
Больше всего новых случаев заражений за сутки появилось в Австралии (334 новых случаев), Израиле (246 новых случаев) и в США (198 новых случаев).
Крупнейшими центрами эпидемии остаются США с 124 665 заражениями, Италия с 92 472 заражениями и Китай с 82 057 заражениями.
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За время эпидемии 665 тысяч человек подхватили инфекцию.
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