Более 140 тысяч человек в мире вылечились от коронавирусной болезни

карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет zn.ua Число людей, которые заразились коронавирусной инфекцией достигло 665 164, по состоянию на воскресенье, 29 марта. С начала эпидемии 140 222 человека выздоровели после заражения, и 30 848 – умерли. Об этом свидетельствуют данные интерактивнойраспространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, пишет





Сейчас почти 500 тысяч человек в мире находятся в "активном" состоянии заболевания, 25 тысяч из которых – в тяжелом состоянии.





Больше всего новых случаев заражений за сутки появилось в Австралии (334 новых случаев), Израиле (246 новых случаев) и в США (198 новых случаев).





Крупнейшими центрами эпидемии остаются США с 124 665 заражениями, Италия с 92 472 заражениями и Китай с 82 057 заражениями.