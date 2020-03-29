В мире пандемия коронавируса. Фотофакт: вчера на Минском море

Источник материала: KYKY

Треть всего населения планеты находится под ограничениями на перемещения из-за коронавируса, к самоизоляции и снижению контактов с другими людьми на фоне свирепого развития пандемии призывают ВОЗ, политики, бренды, блогеры и СМИ. На карантин переведены граждане ряда стран – Италии, Индии, Украины, Польши, Китая, Франции, Новой Зеландии, Великобритании и так далее; за нарушение строгого режима многих из них ожидают штрафы и даже тюремные сроки. Мест, жизнь в которых никак не изменилась, осталось не так уж и много. Одно из них – Минское море. Вчера, 28 марта, «открывать сезон» туда пришли толпы людей: с детьми, животными, кальянами и шашлыками на шампурах. Мы сходили в инстаграм, чтобы показать, как это выглядело, и предлагаем посмотреть и вам.