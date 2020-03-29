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В мире пандемия коронавируса. Фотофакт: вчера на Минском море

29.03.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Треть всего населения планеты находится под ограничениями на перемещения из-за коронавируса, к самоизоляции и снижению контактов с другими людьми на фоне свирепого развития пандемии призывают ВОЗ, политики, бренды, блогеры и СМИ. На карантин переведены граждане ряда стран – Италии, Индии, Украины, Польши, Китая, Франции, Новой Зеландии, Великобритании и так далее; за нарушение строгого режима многих из них ожидают штрафы и даже тюремные сроки. Мест, жизнь в которых никак не изменилась, осталось не так уж и много. Одно из них – Минское море. Вчера, 28 марта, «открывать сезон» туда пришли толпы людей: с детьми, животными, кальянами и шашлыками на шампурах. Мы сходили в инстаграм, чтобы показать, как это выглядело, и предлагаем посмотреть и вам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И пусть весь Мир подождёт!!!)

Публикация от Виталий Жабинский (@vi.talii3685)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Я (@prosto._.tsar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от м а р и я

 
 
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Треть всего населения планеты находится под ограничениями на перемещения из-за коронавируса, к самоизоляции и снижению контактов с другими людьми на фоне...
 
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