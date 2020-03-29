Футболисты мюнхенской "Баварии" откажутся от части своих зарплат из-за пандемии коронавируса.





Речь идет о 20% зарплат игроков мюнхенского клуба. Ранее "Боруссия" Менхенгладбах, "Боруссия" Дортмунд, "Унион Берлин", "Кельн", "Фрайбург" и "Майнц" объявили, что их игроки будут частично или полностью отказываться от зарплат.





Среди топ-команд мира к сокращению зарплат прибегли "Барселона" и "Ювентус".





Напомним, коронавирус начал распространяться зимой в Китае, однако позже заболевшие люди стали появляться по всему миру.









Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.