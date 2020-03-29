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Футболисты "Баварии" откажутся от части зарплаты из-за короновируса
29.03.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Ранее на такой шаг пошли в "Барселоне" и "Ювентусе".
Футболисты мюнхенской "Баварии" откажутся от части своих зарплат из-за пандемии коронавируса.
Речь идет о 20% зарплат игроков мюнхенского клуба. Ранее "Боруссия" Менхенгладбах, "Боруссия" Дортмунд, "Унион Берлин", "Кельн", "Фрайбург" и "Майнц" объявили, что их игроки будут частично или полностью отказываться от зарплат.
Среди топ-команд мира к сокращению зарплат прибегли "Барселона" и "Ювентус".
Напомним, коронавирус начал распространяться зимой в Китае, однако позже заболевшие люди стали появляться по всему миру.
Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.
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Ранее на такой шаг пошли в "Барселоне" и "Ювентусе".
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