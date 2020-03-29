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Что категорически запретил президент, новый рецепт спасения и недоумевающий мир. Коронавирусный тест

29.03.2020 14:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подавляющее число новостей на этой неделе были посвящены коронавирусу. Оно и понятно: в условиях пандемии, даже не поддаваясь «коронавирусному психозу», невозможно игнорировать то, что происходит в мире. Тем более, когда вирус и доллар толкают цены вверх, закрытые границы тормозят перемещение грузов и возвращение соотечественников на родину и даже президент, встречаясь с послами и посещая промышленные предприятия, обязательно поднимает эту тему. А еще интригует, обещая рассказать много интересного, когда закончится «коронавирусный психоз».

В этой непростой ситуации по-хорошему удивляют простые люди и медики. В общем, мы решили следовать мейнстриму и сделать этот тест коронавирусным. Ну, почти.

 
Теги: Новости
 
 
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Мы решили следовать мейнстриму и сделать этот тест коронавирусным. Ну, почти.
 
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