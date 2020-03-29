|
Что категорически запретил президент, новый рецепт спасения и недоумевающий мир. Коронавирусный тест
29.03.2020 14:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подавляющее число новостей на этой неделе были посвящены коронавирусу. Оно и понятно: в условиях пандемии, даже не поддаваясь «коронавирусному психозу», невозможно игнорировать то, что происходит в мире. Тем более, когда вирус и доллар
В этой непростой ситуации по-хорошему удивляют простые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что категорически запретил президент, новый рецепт спасения и недоумевающий мир. Коронавирусный тест
Мы решили следовать мейнстриму и сделать этот тест коронавирусным. Ну, почти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)