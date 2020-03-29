Что категорически запретил президент, новый рецепт спасения и недоумевающий мир. Коронавирусный тест

Источник материала: Tut.by

Подавляющее число новостей на этой неделе были посвящены коронавирусу. Оно и понятно: в условиях пандемии, даже не поддаваясь «коронавирусному психозу», невозможно игнорировать то, что происходит в мире. Тем более, когда вирус и доллар толкают цены вверх , закрытые границы тормозят перемещение грузов и возвращение соотечественников на родину и даже президент, встречаясь с послами и посещая промышленные предприятия, обязательно поднимает эту тему. А еще интригует, обещая рассказать много интересного, когда закончится «коронавирусный психоз».

В этой непростой ситуации по-хорошему удивляют простые люди и медики . В общем, мы решили следовать мейнстриму и сделать этот тест коронавирусным. Ну, почти.