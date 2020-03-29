В Польше могут перенести президентские выборы

«Выборы назначены, и никто из нас не знает, что произойдет на самом деле 10 мая этого года, то есть через полтора месяца», — сказал Дуда в субботу в эфире Польского телевидения. «Если произойдет так, что эпидемия будет бушевать и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые действуют на данный момент, то я думаю, что эти сроки выборов не удастся сохранить», — признал он.





Первый тур президентских выборов должен пройти в Польше 10 мая. Из-за коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.





В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1717, 19 человек умерли. Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без острой необходимости и перемещаться группами более двух человек.